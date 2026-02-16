Atalanta, Palladino: "Sto avendo grandi risposte. Abbiamo consapevolezza, sono felice"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali, parlando così alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund: "Non c'è sosta, c'è pochissimo tempo tra una partita e l'altra. Queste gare ti danno stimoli extra, è una partita bella, affascinante e non vediamo l'ora di scendere in campo. I ragazzi sono stati molto attenti, concentrati, sappiamo che dobbiamo essere bravi a ragionare su 180 minuti".

Si prepara da sola una gara come quella di domani?

"Sì, l'aspetto emotivo e mentale viene da sé. Poi ci sono gli avversari, che giocano bene, segnano molto. Bisogna stare attenti ai dettagli, ai particolari, ai piazzati. C'è tanto da fare, la fase di possesso… Possono venire a prenderti alti, possono difendersi bassi, hanno tante opzioni".

Che risposte sta avendo dalla sua Atalanta?

"Sto avendo grandi risposte dai ragazzi, sto cercando di trasmettere loro grande serenità e leggerezza, ma anche consapevolezza che è una gara importante. Ci giochiamo l'accesso agli ottavi, voglio una squadra matura e affamata, abbiamo raggiunto una consapevolezza e sono molto felice".