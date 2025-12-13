Atalanta, Palladino: "Vittoria molto importante, ecco la cosa che mi è piaciuta di più"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, commenta così ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 nella sfida col Cagliari: "E' stata una vittoria importantissima, contro una squadra in salute. Il Cagliari ha gamba, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo approcciato bene e potevamo andare sul 2-0. Queste partite quando le lasci in bilico può succedere di tutto e infatti hanno pareggiato, ma la cosa che mi è piaciuta di più è stata la reazione nonostante il calo fisico che abbiamo avuto nel secondo tempo. Siamo molto felici di essere riusciti a vincerla davanti ai nostri tifosi".

Cosa hai detto ad Ahanor?

"Gli ho detto giochi centrale, perché lo ha fatto in allenamento ed era l'unico che poteva farlo perché Scalvini viene da un infortunio. Secondo me l'ha fatto bene, ma mi sono piaciuti tutti: hanno dato spirito, voglia, energia positiva. Deve essere sempre così per noi".

Qual è il segreto per far segnare così tanto gli attaccanti?

"Non lo posso dire, altrimenti lo fanno tutti. A parte gli scherzi, li motivo tanto e cerco di metterli nelle condizioni di riceve più palloni possibili. Però è importante sottolineare anche il contributo in fase di non possesso, loro sanno che se pressano bene possiamo servirli meglio. Poi sono giocatori che hanno grandi qualità, adesso darò più spazio anche a Maldini. Abbiamo anche Krstovic e Sulemana, sono tutti attaccanti forti."

La squadra verrà premiata?

"Il premio se lo sono meritato, quando sono arrivato ho detto che sono uno che dà ma che riceve anche. Si sono meritati un po' di giorni di riposo, che è fondamentale perché abbiamo altre partite importanti a partire da quella col Genoa. Quanti giorni? Vediamo, sono tre giorni e mezzo".