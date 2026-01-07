Atalanta, Palladino: "Vogliamo continuare la scalata. Bologna? Ha cambiato tanto dopo l'Inter"

"Noi vogliamo continuare la nostra scalata. Per due mesi l'abbiamo fatto, ce la dobbiamo giocare. È uno scontro diretto, sappiamo che sarà difficile ma vogliamo uscire da questo campo con un risultato positivo". Così Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita contro il Bologna al Dall'Ara.

Come ha preparato tatticamente la partita?

"Non sveliamo troppo ai nostri avversari (ride, ndr). Con il nostro DNA, di cercare ad andare a prendere palla. La squadra deve capire che affrontiamo avversari molto diretti, con individualità, che attacca la profondità e possono attaccarti alle spalle. Noi dobbiamo avere il nostro DNA, quello visto con la Roma. Loro hanno forze fresche stasera, hanno cambiato tanto dopo l'Inter".

Cosa vogliamo dire di De Ketelaere?

"Charles sta diventando un leader, in fase di possesso e non possesso. Lui è molto felice, si sente dentro e coinvolto dalla squadra. Ha avuto tante occasioni per fare gol. Gli sta mancando un po' di fortuna nelle ultime partite, però deve continuare a lavorare così, con questo atteggiamento e mentalità. Non gli chiediamo tanti gol, ma il lavoro che sta facendo".