Atalanta-Parma, le formazioni ufficiali: Sarri sceglie Zalewski, Gilardino rilancia Lontani

Sono state rese note le formazione ufficiali di Atalanta-Parma, sfida che chiuderà il decimo turno di Serie A: nella Dea Sarri mette Krstovic al centro dell'attacco, con Rowe, De Ketelaere e Zalewski ad agire alle sue spalle. A centrocampo Pasalic affianca Ederson, mentre in difesa spazio al giovane Obric al fianco di Scalvini, con Zappacosta e Bernasconi sulle corsie laterali. Carnesecchi, come sempre, tra i pali.

ATALANTA (4-2-3-1) Carnesecchi; Zappacosta, Obric, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Rowe, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic.

A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Idele, Plaia, Levak, Elmas, Samardzic, Sulemana.

Allenatore: Sarri.

Nel Parma diversi cambiamenti rispetto alla squadra che ha pareggiato contro l'Udinese: la più significativa è Lontani al posto di Romero, sarà l'italiano ad affiancare Tourè nella coppia d'attacco, con Fabbian, Sierro e Keita a centrocampo. Valeri e Britschgi vanno sugli esterni, mentre Delprato, Troilo e Drobnic comporranno la difesa a tre. Ancora fuori Diego Carlos e Corvi, con Daffara scelto come titolare tra i pali.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Keita, Sierro, Valeri; Tourè, Lontani.

A disposizione: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Carboni, Ndiaye, Ordonez, Konate, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Frigan, Romero, Almqvist, Diallo, Elphege.

Allenatore: Gilardino.