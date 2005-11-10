Atalanta, Sarri: "Non ci aspettiamo una gara semplice. Cerco di esaltare i miei giocatori"

L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha parlato a DAZN prima della sfida dei bergamaschi contro il Parma: "Noi siamo una squadra che strappa, non che palleggia. Il Parma è la squadra che ha perso meno e che ha subito meno gol di quelle in bassa classifica. Non ci aspettiamo niente di semplice".

Sta cercando di portare la filosofia di palleggio anche all'Atalanta?

"Sto cercando di esaltare le caratteristiche dei miei giocatori e di farli esprimere al meglio. Se in futuro vorrei una squadra che palleggia di più? Sì".

Occasione per valorizzare i giovani?

"Vediamo, non è il momento ideale per lanciarli, ma se c'è bisogno vanno dentro sicuramente".