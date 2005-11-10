Atalanta, Bernasconi: "Pensiamo partita dopo partita, cerchiamo un risultato positivo"

A pochi istanti dal fischio d'inizio di Atalanta-Parma, Lorenzo Bernasconi ha parlato a DAZN del momento attraversato dai nerazzurri: "Non è un periodo semplice, ma cerchiamo di viverla in modo positivo, giocando partita dopo partita e portando a casa un risultato positivo il prima possibile".

Dietro emergenza, ci sono tanti ragazzi giovani. Puoi fare da ponte tra Under 23 e Prima Squadra in questo momento?

"Sì, anche loro ci possono aiutare e noi cerchiamo di aiutare loro il più possibile".