Atalanta, Bernasconi: "Pensiamo partita dopo partita, cerchiamo un risultato positivo"
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Francesco Servino
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Oggi alle 20:25Serie A
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02.11.2026 20:25Serie A
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A pochi istanti dal fischio d'inizio di Atalanta-Parma, Lorenzo Bernasconi ha parlato a DAZN del momento attraversato dai nerazzurri: "Non è un periodo semplice, ma cerchiamo di viverla in modo positivo, giocando partita dopo partita e portando a casa un risultato positivo il prima possibile".
Dietro emergenza, ci sono tanti ragazzi giovani. Puoi fare da ponte tra Under 23 e Prima Squadra in questo momento?
"Sì, anche loro ci possono aiutare e noi cerchiamo di aiutare loro il più possibile".
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