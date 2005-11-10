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La Fiorentina cala il poker nella sfida tra squadre in crisi: Sassuolo ko, finisce 2-4

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:27Serie A
02.11.2026 20:27Serie A
Fonti preferite
La Fiorentina non vinceva in campionato dall'11 settembre e prolunga il momento complicato degli emiliani di Aquilani
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida fra le squadre in crisi va alla Fiorentina, che rialza la testa e torna a vincere in campionato dopo 52 giorni, ossia dall'esordio di Paolo Vanoli in panchina, contro il Venezia. Al Mapei Stadium succede di tutto, il Sassuolo si illude, viene ribaltato, la riprende e alla fine una magia di Franco Mastantuono porta i 3 punti a Firenze e nei minuti di recupero Valdepenas fissa il risultato finale a 2-4.

Laurienté illude, Pellegrino la pareggia

Dopo il 2-2 contro l'Atalanta, Vanoli decide di confermare l'undici iniziale. Aquilani al contrario, dopo il 2-6 contro la Lazio, opera cambi sia in difesa dove ritrova Idzes, che a centrocampo. Partita equilibrata e che si sblocca dopo 25 minuti: Fagioli si fa intercettare un pallone a centrocampo da Berardi, palla a Esposito che stoppa e gira in profondità verso Laurienté scavalcando tutta la difesa. Il francese a tu per tu con De Gea non sbaglia e di destro manda la palla in rete, trovando la prima gioia stagionale. Il Sassuolo si abbassa e gestisce, sfrutta l'estro di Berardi e la velocità di Laurienté. Quest'ultimo costringe Dragusin al fallo da ammonizione. Njie si accende poco prima dell'intervallo, ruba un pallone e serve Pellegrino che controlla spalle alla porta, si libera della marcatura di Candé e supera Turati.

Njie la ribalta, ancora Laurienté la pareggia

La Fiorentina la ribalta con una rete di Alieu Njie al 50'. Grande giocata dello svedese che riceve palla da fuori area, si accentra e col destro la mette nell'angolino più lontano. Secondo gol consecutivo, dopo quello segnato all'Atalanta. Le emozioni però non finiscono qui: il Sassuolo trova il pari ancora con Armand Laurienté. Scucchiaiata di Matic a imbeccare il francese che sfugge alla marcatura di Jimenez, inciampa e si rialza e infine col destro la manda nell'angolino più lontano. Dubbi su un possibile tocco di mano al cadere, poi fugati dall'intervento del VAR che confermano la regolarità del gol.

Mastantuono e Valdepenas la chiudono

Ed è qui che il genio di Mastantuono e i cambi fanno la differenza: entra Gonçalves e il portoghese serve l'argentino che apre il sinistro e la mette sul primo palo, superando Turati. E c'è tempo per dilagare nel finale con Valdepenas, anch'egli entrato a gara in corso, a trovare il gol su assist di Ndour. Fiorentina che risale la china prima della sfida contro la Juve, per il Sassuolo 10 gol subiti nelle ultime 2 partite e ora c'è da sfidare niente meno che la Roma.

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