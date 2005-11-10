Paolo Zanetti torna in pista: come sono andate le precedenti avventure in Serie A

Per la terza volta, il percorso di Paolo Zanetti incrocia quello di una squadra del Nord-Est. Dopo l'esonero di Kosta Runjaic, infatti, il tecnico vicentino è stato scelto per guidare l'Udinese, dando così inizio alla sua quarta esperienza in Serie A. Prima dei friulani, Zanetti ha già allenato Venezia, Empoli ed Hellas Verona. Tre avventure diverse, tra soddisfazioni, difficoltà e momenti da dimenticare. Ma come sono andate le sue precedenti esperienze nel massimo campionato italiano?

L'inizio in Serie A e il primo esonero

L'avventura di Paolo Zanetti in Serie A alla guida del Venezia inizia nella stagione 2021/22, dopo che nella stagione precedente era riuscito ad ottenere una promozione che gli arancioverdi mancavano da 19 anni vincendo il playoff in finale contro il Cittadella. Dopo un buon girone di andata - concluso al sedicesimo posto - la squadra crollò nel girone di ritorno, incassando otto ko consecutivi tra febbraio e aprile che portarono la società ad esonerarlo a quattro giornate al termine della stagione.

A Empoli la salvezza e il secondo esonero

Le buone cose mostrate in laguna, tuttavia, spinsero l'Empoli ad affidargli subito la panchina per la stagione 2022/23. La scelta dei toscani fu particolarmente azzeccata visto che alla guida degli azzurri Zanetti riuscì a raggiungere la salvezza con tre giornate di anticipo trascinato dalle parate di Vicario, dalla qualità di Baldanzi e Cambiaghi e dai gol di Caputo. Gli ottimi risultati portarono la famiglia Corsi ad un rinnovo immediato del contratto ma l'inizio della stagione successiva fu un disastro, con cinque partite nelle prime cinque culminate con il 7-0 contro la Roma che portarono all'inevitabile secondo esonero.

L'ultima esperienza a Verona

L'ultima esperienza, alla guida dell'Hellas Verona, è iniziata nel giugno 2024 ed è stata finora la più lunga della sua carriera. Anche questa volta, però, Zanetti non è riuscito a portare a termine la seconda stagione. Il primo anno culminò con la salvezza ottenuta all'ultima giornata proprio contro l'Empoli sua ex squadra. Tuttavia la stagione successiva (la scorsa) l'Hellas Verona non riuscì mai a tirarsi fuori dai bassifondi della Serie A e la sua esperienza terminò con l'esonero nel febbraio del 2026 con la squadra scaligera all'ultimo posto in campionato con 14 punti dopo 23 gare.