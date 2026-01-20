Atalanta, quattro punti per gli ottavi di Champions. Ma forse basterà una vittoria

La vittoria con il Chelsea è stata fondamentale per l'Atalanta. Perché i nerazzurri sono sicuri dei playoff di Champions, ma ora possono addirittura sperare di passare direttamente agli ottavi, con un bonus da 20 milioni che non è assolutamente trascurabile. La porta girevole è avvenuta con la rocambolesca vittoria contro l'Olympique Marsiglia, tre gare fa, che ha inaugurato un filotto.

Quota ottavi

Con quattro punti l'Atalanta può sperare legittimamente di essere tra le migliori otto d'Europa. Perché a quota 17 la probabilità è davvero molto alta, ovviamente con due vittorie non ci sarebbe nemmeno da pensare alle partite degli altri, visto che è già al quinto posto alla pari con Paris Saint Germain e Manchester City, davanti anche all'Inter.

Gli avversari

La possibilità di vincerle entrambe c'è, ed è inutile nemmeno nascondersi dietro un dito. Di fronte c'è l'Athletic Club di Bilbao, squadra rognosa ma che distante dal San Mames è storicamente meno incisiva, seppur sempre molto interessante da vedere. L'ultima è contro l'Union Saint Gilloise, a Bruxelles: chissà se basterà una sola vittoria per arrivare all'ottavo posto della classifica di Champions. Forse però sarà più semplice contro i biancorossi, meno inclini a difendersi rispetto al club belga.

Le prossime partite

21/10 Atalanta-Athletic Club

28/01 Union Saint Gilloise-Atalanta