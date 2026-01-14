Atalanta, Raspadori è carico: "Felice di tornare in Italia. Nazionale tra le motivazioni"
“Sono molto felice di essere tornato in Italia, sono carico e motivatissimo”. Giacomo Raspadori, atterrato pochi minuti fa a Bologna in vista del passaggio dall’Atlético Madrid all’Atalanta, racconta così la sua carica: “Non vedo l'ora di conoscere lo stadio”, ha detto all’inviata di Sportitalia presente all’aeroporto”.
Tra le motivazioni per il ritorno in Serie A, l’obiettivo di difendere la maglia azzurra: “La Nazionale è stata una motivazione ulteriore della scelta, avere una opportunità del genere in un club così importante è una grandissima occasione”.
