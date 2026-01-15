Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia

Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di magliaTUTTO mercato WEB
Simone Bernabei
Oggi alle 18:07Serie A
Simone Bernabei
fonte Filippo Davide Di Santo

In attesa dell'ufficialità e dei comunicati del caso, Giacomo Raspadori parte insieme all'Atalanta per la trasferta di Pisa, gara che aprirà la 21^ giornata di Serie A nella serata di domani.

Il club bergamasco sta lavorando per riuscire ad ottenere in tempo utile per domani sera il tesseramento, fatto che permetterebbe a Raspadori di poter essere schierato in campo da Palladino. Nel caso in cui le formalità non dovessero essere espletate in tempo, l'attaccante resterà comunque insieme alla squadra. Intanto l'ex Napoli e Atletico Madrid ha già scelto il suo nuovo numero di maglia: per l'avventura con la Dea, Raspadori ha scelto la numero 18.

Articoli correlati
Palladino in estasi per Raspadori: "Ha alzato il livello dell'Atalanta, mi è sempre... Palladino in estasi per Raspadori: "Ha alzato il livello dell'Atalanta, mi è sempre piaciuto"
Atalanta, sul mercato un segnale importante tra fatti e ambizioni (altro che ridimensionamento)... Atalanta, sul mercato un segnale importante tra fatti e ambizioni (altro che ridimensionamento)
Visite mediche, firma e prime parole. Raspadori inizia la nuova avventura con l'Atalanta... Visite mediche, firma e prime parole. Raspadori inizia la nuova avventura con l'Atalanta
Altre notizie Serie A
Orban sblocca Verona-Bologna: Bernede, assist dopo 60 metri di percussione Orban sblocca Verona-Bologna: Bernede, assist dopo 60 metri di percussione
Buone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson... TMWBuone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson
Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra... Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra B Dutu
Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti TMW RadioNapoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Montero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027 UfficialeMontero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027
Bologna, Holm: "Adesso sto bene. Helland? Siamo un bel gruppo scandinavo" Bologna, Holm: "Adesso sto bene. Helland? Siamo un bel gruppo scandinavo"
Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità... Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità di giudizio"
Verona, Sarr: "Cerco di dare il 100%, speriamo di vincere" Verona, Sarr: "Cerco di dare il 100%, speriamo di vincere"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.1 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.2 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine top news n.3 Milan, allarme rientrato per Fullkrug: il tedesco stringe i denti, è convocato già per stasera
Immagine top news n.4 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
Immagine top news n.5 Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli
Immagine top news n.6 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.7 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma e Juve, lecito pensare allo Scudetto? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Buone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson
Immagine news Serie A n.2 Addio al Milan e trasferimento alla Dinamo Bucarest per il capitano della squadra B Dutu
Immagine news Serie A n.3 Napoli, mirare in alto o guardarsi le spalle? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.4 Montero rinnova con la Juventus. Il figlio di Paolo ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Holm: "Adesso sto bene. Helland? Siamo un bel gruppo scandinavo"
Immagine news Serie A n.6 Simonelli (pres. Lega Serie A): "Più incontri con gli arbitri per cercare l'uniformità di giudizio"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.2 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.3 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.4 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "A Bari servirà la spavalderia giusta per fare punti in trasferta"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Non ho fatto richieste sul mercato. Avellino? Sfida molto difficile"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana, il rinforzo in attacco arriva dal Lecco. C'è il prestito secco di Galeandro
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, rinnova il polacco Mazur: ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie C n.3 Brescia, colpo Lamesta per la corsia mancina. Arriva a titolo definitivo dalla Giana Erminio
Immagine news Serie C n.4 Guidonia Montecelio, Avella ha firmato fino al 2027: il comunicato dei laziali
Immagine news Serie C n.5 Il Trento saluta Cappelletti. Passa a titolo definitivo al Vicenza: contratto semestrale
Immagine news Serie C n.6 L'Union Brescia si rinforza ancora a centrocampo. Dalla Giana arriva Lamesta: firma biennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.2 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)