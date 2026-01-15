TMW
Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
In attesa dell'ufficialità e dei comunicati del caso, Giacomo Raspadori parte insieme all'Atalanta per la trasferta di Pisa, gara che aprirà la 21^ giornata di Serie A nella serata di domani.
Il club bergamasco sta lavorando per riuscire ad ottenere in tempo utile per domani sera il tesseramento, fatto che permetterebbe a Raspadori di poter essere schierato in campo da Palladino. Nel caso in cui le formalità non dovessero essere espletate in tempo, l'attaccante resterà comunque insieme alla squadra. Intanto l'ex Napoli e Atletico Madrid ha già scelto il suo nuovo numero di maglia: per l'avventura con la Dea, Raspadori ha scelto la numero 18.
