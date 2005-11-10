Atalanta, rifinitura verso il Frosinone: per Hien, Scalvini e Sulemana parziale lavoro sul campo
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Simone Bernabei
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24.10.2026 19:30Serie A
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Atalanta in campo in questo pomeriggio alla vigilia del match casalingo contro il Frosinone, gara in programma nella giornata di domani alle ore 15. Assenti alla seduta Pompei, Kolasinac, Kossounou e Kesse, coi 4 giocatori che hanno svolto solo terapie.
Lavoro sia in palestra che in campo invece per gli altri giocatori alle prese con i rispettivi percorsi di recupero, ovvero Sulemana, Hien e Scalvini
Fonte: Filippo Davide Di Santo
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