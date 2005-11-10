Lazio, Pinamonti salta il Parma: l'attaccante assente per tracheite
autore
Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:04Serie A
autore Daniel Uccellieri
24.10.2026 20:04Serie A
Pinamonti non sarà a disposizione per Lazio-Parma a causa di una tracheite. In attacco spazio a Noslin con Isaksen e Zaccagni.
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pinamonti non prenderà parte alla sfida tra Lazio e Parma, valida per l'ottava giornata di campionato. Secondo quanto raccolto dalla Lalaziosiamonoi, l'attaccante biancoceleste sarà costretto a saltare la gara a causa di una tracheite.
Noslin guida il tridente
In assenza del numero nove, il tridente offensivo della Lazio sarà nuovamente guidato da Noslin, con Isaksen e Zaccagni a completare il reparto ai suoi lati.
Altre notizie Serie A
Oggi
20:30 Serie A
Roma, Gasperini: "Aver giocato così contro questo Napoli è una bella iniezione per noi"
20:22 Serie A
Lazio, Gattuso: "Lo step fatto con la Juventus dobbiamo vederlo stasera. Taylor è al 100%"
20:15 Serie A
Napoli, Allegri nervoso sui numeri difensivi: "Ho cambiato modo, ora tutti all'attacco"
20:10 Serie ALive TMW
Live TMWNapoli, a breve Allegri in conferenza stampa dopo il pareggio con la Roma
20:09 Serie A
Napoli-Roma 3-3, le pagelle: disastro Beukema, McTominay MVP. Gollini, gran prova da ex
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi