Chi è Pedrinho, il terzino sinistro dello Shakhtar su cui l'Inter ha messo gli occhi

Pedrinho ha sorpreso tutti nella sfida che il suo Shakhtar Donetsk ha perso 1-0 contro l'Inter a San Siro. Il terzino sinistro brasiliano ha mostrato grande personalità nella gestione del pallone, propensione alla fase offensiva e anche qualità fisiche invidiabili, come testimoniano le sue accelerazioni. Capace di venire anche dentro al campo, con il suo mancino ha contribuito alla gestione del possesso, accompagnando l'azione.

Spence e Diouf ben gestiti

L'Inter a destra ha proposto l'esterno destro proveniente dal Tottenham e a gara in corso l'ex Lens, ma nessuno dei due lo ha messo in difficoltà. Nato a Salvador, cresciuto nel Vitoria e passato anche dall'Atletico Paranaense, dal 2023 è in Ucraina, dove ha vinto due campionati e due coppe nazionali. Chissà però che il suo futuro non possa essere in Italia.

L'Inter lo ha messo nel mirino

Marotta è rimasto impressionato dalle sue doti e probabilmente continuerà a farlo osservare nei prossimi mesi per valutarne i progressi. Il problema però sono i costi, visto che Pedrinho ha un contratto valido fino al 31 dicembre 2030 e per cederlo lo Shakhtar Donetsk chiede circa 25 milioni di euro. La cifra è destinata ad aumentare presto: il classe 2002 è solo all'inizio del suo percorso di crescita.