Lazio, Lotito vuole blindare Gattuso: possibile rinnovo anticipato dopo il grande avvio di stagione

La Lazio guarda tutti dall'alto dopo dieci giornate di campionato, con tre punti di vantaggio sull'Inter, e comincia a ragionare anche sul futuro della propria panchina. Il protagonista della straordinaria partenza biancoceleste è Gennaro Gattuso, che ha conquistato la fiducia della squadra e soprattutto quella del presidente Claudio Lotito. Il tecnico calabrese ha firmato un contratto annuale da 1,2 milioni di euro netti più bonus, con una clausola che prevede il rinnovo automatico fino al 2028 in caso di raggiungimento almeno del dodicesimo posto in classifica. Un obiettivo che, considerando l'attuale rendimento, appare ampiamente alla portata.

Lazio, Lotito pensa a un nuovo accordo per Gattuso

Il rapporto tra Lotito e Gattuso è particolarmente solido e il presidente biancoceleste sta apprezzando il lavoro svolto dall'allenatore. Per questo motivo, stando a quanto riferito da La Repubblica, non è escluso che le parti possano incontrarsi per discutere del futuro già prima della conclusione della stagione, senza attendere l'attivazione del rinnovo automatico. L'intenzione della società sarebbe quella di consolidare il progetto tecnico e riconoscere i meriti di un allenatore capace di portare la Lazio al primo posto.

La Lazio cerca stabilità dopo quattro cambi in panchina

La volontà di trattenere Gattuso nasce anche dall'esigenza di interrompere la continua alternanza di allenatori degli ultimi anni. Dalle dimissioni di Maurizio Sarri nella primavera del 2024, sulla panchina biancoceleste si sono succeduti Igor Tudor, Marco Baroni, nuovamente Sarri e infine Gattuso. Adesso la società vorrebbe aprire un ciclo più duraturo, puntando sulla sintonia tra il tecnico e lo spogliatoio. Il discorso relativo al rinnovo resta ancora prematuro, ma Lotito potrebbe presto muoversi per blindare l'allenatore che sta facendo volare la Lazio.