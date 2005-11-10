Youth League, la Fiorentina non sbaglia: 3-0 a Sofia, ora aspetta di conoscere il suo avversario

La Fiorentina Primavera di Aurelio Andreazzoli ha battuto 0-3 il Septemvri Sofia in Bulgaria (Dragalevtsi Stadium), nella gara di ritorno del secondo turno di playoff del Percorso Campioni della Youth League, guadagnandosi il passaggio del turno. Gara messa in discesa al 40' dal gol di Boskovic, poi un autogol di Kanev fa scendere i titoli di cosa sulla contesa e il tris di Angeloni arrotonda ulteriormente il risultato (8-0 quello aggregato, ndr).

Adesso i viola, per conoscere il prossimo avversario, dovranno aspettare la gara delle 14 tra Copenaghen e Dinamo Tbilisi, che all'andata è terminata 3-0 per la formazione georgiana. Il prossimo doppio appuntamento di Youth League è previsto tra il 25 novembre e il 9 dicembre.