Milan diverso tra Italia ed Europa? Amorim: "Non sono soddisfatto né in Serie A né in EL"

Il Milan deve recuperare terreno in Europa, mentre in campionato ha una media punti nettamente migliore. Ruben Amorim, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ferencvaros, parla così della differenza di rendimento tra le due competizioni: "A volte è difficile da spiegare. Può succedere con il turnover, a volte dobbiamo fare scelte che cambiano un po' il nostro modo di giocare. Ma se poi guardi le partite contro il Benfica, credo che non abbiamo espresso il nostro gioco, pur avendo avuto più possesso palla.

Abbiamo avuto qualche problema nelle poche occasioni concesse all'avversario e abbiamo subito gol. Poi abbiamo vinto un'ottima partita a Salisburgo e poi a Bournemouth. Abbiamo avuto un'espulsione, due rigori, è stata colpa nostra. La situazione di Maignan non ci ha aiutati a lottare per la partita, e a volte in certi momenti si verificano queste dinamiche. Credo che non stiamo andando davvero bene in Serie A; naturalmente abbiamo vinto l'ultima, ma guardando la squadra e le partite, penso che dovremmo avere più punti.

Quindi non sono soddisfatto in Europa League, non sono soddisfatto in Serie A. Penso che possiamo fare di meglio, ma a volte va così. Ogni partita ha la sua storia. Abbiamo avuto qualche problema in Europa League, ma credo che domani potremo cambiare le cose e vincere la partita".