Devastante in campionato, disastroso in Champions: ecco il Porto che affronterà il Napoli

Stasera alle 21 il Napoli di Massimiliano Allegri è chiamato ad affrontare il Porto in una sfida che mette di fronte alla compagine partenopea una compagine a due volti: quella dominante del campionato portoghese e quella fragile della Champions League. I Dragões di Francesco Farioli sono a punteggio pieno in Liga Portugal, ma nella League Phase della kermesse europea non hanno ancora raccolto un punto.

Dieci su dieci in Liga

In patria il Porto non conosce ostacoli: dieci partite, dieci vittorie. Dopo il 4-0 all’Estoril di sabato 31 ottobre, la squadra è a 30 punti, con 25 gol segnati e soltanto 4 subiti. Tra i successi spicca il 3-1 al Benfica nella settima giornata, a cui si aggiungono i colpi in trasferta contro il Casa Pia (4-1) e l’Académico de Viseu (3-0).

Zero punti in Champions

Il quadro cambia completamente in Europa. Il Porto ha perso le prime tre gare: 0-2 in casa con il Manchester City, 3-2 in casa del Real Betis e 0-1 con il PSV Eindhoven. Il bilancio è di due gol fatti e sei subiti, con il 34º posto su 36 squadre.

Il Napoli cerca riscatto

Anche il Napoli arriva da un rendimento a due velocità. In Champions è 23º con 3 punti in tre gare, frutto di una vittoria e due sconfitte, con cinque gol fatti e sette subiti: il 4-3 al Bodo/Glimt è arrivato dopo i ko con l’Arsenal (0-1) e il Villarreal (3-1). In Serie A la situazione non è certamente migliore: gli azzurri sono 8º con 14 punti in dieci giornate (quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte), con 17 gol segnati e 13 subiti, a 14 lunghezze dalla Lazio capolista.