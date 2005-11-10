Atalanta, Scalvini e Sulemana vedono la luce: possibile convocazione per la Fiorentina

In casa Atalanta arrivano segnali incoraggianti da Giorgio Scalvini e Ibrahim Sulemana, che ieri a Zingonia hanno svolto una parte della seduta insieme al gruppo. "Buona la visita di controllo fatta da Scalvini, che ha fatto qualcosa già sul campo. Sulemana sta bene però è fermo da tanto e a livello di condizione fisica e a livello di test atletici ha raggiunto risultati inferiori rispetto a quelli di luglio", aveva spiegato Maurizio Sarri. Entrambi potrebbero recuperare in extremis almeno per la panchina contro la Fiorentina. Restano invece indisponibili Raspadori, Pompei, Kolašinac, Kossounou e Kessie, mentre Hien continua tra palestra e lavoro individuale sul campo.

Verso Fiorentina-Atalanta: dubbio Scamacca-Krstovic per Sarri

Giovedì alle 20.45 l'Atalanta sarà già nuovamente in campo al Franchi contro la Fiorentina e Sarri dovrà sciogliere soprattutto il dubbio relativo al centravanti. Il tecnico deve decidere se continuare con la staffetta tra le punte oppure confermare dal primo minuto Nikola Krstovic, protagonista di un momento particolarmente brillante: il montenegrino ha realizzato sei reti e fornito due assist in otto presenze di Serie A, con cinque gol arrivati nelle ultime tre giornate. Scamacca, invece, è fermo a una rete in sette apparizioni. Numeri che potrebbero spingere Sarri a concedere ancora fiducia a Krstovic nella trasferta di Firenze.