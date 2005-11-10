Serie B, Mantova-Cremonese: derby che rappresenta il classico testacoda

Questa sera allo Stadio Danilo Martelli andrà in scena una gara molto importante per questo turno infrasettimanale del campionato di Serie B, ovvero la sfida tra il Mantova di mister Francesco Modesto e la Cremonese di Fabio Pecchia. Le due squadre arrivano a questo derby lombardo da un momento completamente diverso. Il Mantova è infatti secondo a cinque punti dal Palermo schiacciasassi, ed ha vinto nell’ultimo turno di campionato contro l’Entella. La Cremonese, invece, ha perso in casa contro la Juve Stabia, precipitando così al terzultimo posto. Il match sarà arbitrato da Rapuano, mentre al VAR ci sarà ci sarà Paterna.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Come detto, dopo il ko nel big match contro il Palermo, il Mantova si è subito ripreso con il successo sulla Virtus Entella. I biancorossi, dunque, hanno tutta l’intenzione di battere la Cremonese per cercare sia di rafforzare il proprio secondo posto che per non perdere ulteriore terreno dal Palermo. Rispetto al successo con il team ligure, di fatto, Modesto non dovrebbe compiere tantissimi cambi. Da sottolineare un dubbio a centrocampo tra Gouda e Trimboli. Altro ballottaggio è quello tra Ilie e Bragantini.

COME ARRIVA LA CREMONESE - La Cremonese, ovviamente, non sta sta attraversando un bel periodo. Anzi, la squadra di Pecchia non vince dallo scorso 6 settembre, ovvero quando sconfisse il Padova per 3-1. Grigiorossi che hanno già l'esigenza di fare punti. Pecchia, dovrà fare a meno di cinque giocatori, ma potrà contare sui rientri di Pezzella e Stucker. Occhio a centrocampo che uno tra Grassi e Thorsby potrebbe essere sostituito il da Lottici Tessadri. La punta centrale dovrebbe essere De Luca (favorito su Nasti). Mentre dietro a quest’ultimo ci sarà il tridente formato da Licina, Berti e Vandeputte.