E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti? Dopo il ko, l'Entella spera di emulare la Lazio

Al via quest'oggi la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà in turno infrasettimanale con conclusione fissata a domani (CLICCA QUI per il programma completo del turno): la Virtus Entella scenderà in campo stasera, quando a Chiavari arriverà l'Avellino.

E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti?

Come sempre geniale il social media manager del club ligure, che ha ironizzato sulla sconfitta patita dalla squadra di Andrea Chiappella contro il Mantova, ora secondo in classifica. Il motivo è da ricercarsi nell'estate da poco trascorsa, quando la formazione virgiliana batté la Lazio in Coppa Italia Frecciarossa: una Caporetto per la formazione capitolina, che da quel momento è però rinata. Numeri alla mano, la squadra di Gennaro Gattuso è ora seconda in classifica in Serie A a pari punti con l'Inter, e non ha ancora conosciuto il sapore amaro della sconfitta in campionato; l'Entella spera dunque di ripetere quelle gesta, e sui social - in uno dei tanti ironici post - annuncia "Mo' famo er filotto pure noi".

Il post che ripercorre tutto il citato percorso.

"Non vorrei illudermi, ma mi verrebbe da dire “GRAZIE MANTOVA”", aggiunge poi l'admin del profilo ufficiale dell'Entella. L'Avellino sarà il primo banco di prova. E chissà che...