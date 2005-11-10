Joao Mario non ha più un posto alla Fiorentina. A gennaio può tornare alla Juventus

Dov'è finito Joao Mario? In questo momento storico alla Fiorentina ci si può trovare un po' di tutto, fuorché una linea chiara. Plausibile, dopo un'estate in cui sul mercato è stata fatta una rivoluzione quasi totale: nelle idee della dirigenza è stato il modo (anche) per potare dei rami secchi, ma ha finito pure per togliere quelle poche certezze già presenti in una squadra reduce da un'annata difficilissima. Nei piani sarebbero dovute arrivarne di nuove grazie ai volti nuovi, ma in molti casi - come quello del portoghese - non è stato così.

Con Vanoli è scomparso

La gestione di Joao Mario che sta portando avanti Vanoli, d'altronde, parla in direzione di un feeling quantomeno mai scattato. Dopo aver cominciato da titolare due delle prime tre partite di campionato, quando ancora c'era Grosso, il portoghese è rimasto seduto a guardare i propri compagni per quattro gare di fila in Serie A, giocando giusto il sedicesimo di Coppa Italia contro il Pisa. A Milano contro l'Inter si è tolto finalmente via la ruggine, per quanto ci sia stato spazio giusto per 7 minuti, peraltro non nel suo ruolo, visto che ha sostituito Njie.

Ritorno a Torino per ripartire

A destra Vanoli sta provando a recuperare Dodo, alle spalle di Jimenez, mentre a sinistra, oltre a Valdepenas che è 'di ruolo', è stato persino pensato e provato l'adattamento di un centrale come Viery. Considerando che dal 2027 è pronto anche a tornare in campo l'infortunato Parisi, tra i migliori nella seconda metà della scorsa stagione, non sembra davvero esserci più posto per Joao Mario. E quindi, a meno che non venga davvero ceduto Dodo - al quale però rimangono pochi mesi sul contratto - appare più che possibile che il portoghese - arrivato in estate in prestito oneroso (1,8 milioni di euro) con diritto di riscatto (9,5) - si cerchi una nuova sistemazione e faccia ritorno momentaneo alla Juventus.