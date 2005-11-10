Udinese, Zarraga: "Possiamo fare molti passi in avanti. Se restiamo uniti possiamo farcela"

Intervenuto ai microfoni di TV12, il centrocampista dell'Udinese Oier Zarraga ha commentato: "Pensavamo di poter fare una bella stagione, decisamente diversa da quella che stiamo vivendo ora. Io però resto positivo, penso che possiamo fare molti passi in avanti. Abbiamo iniziato male ma lo scorso anno abbiamo fatto una buona stagione. Ci sono anche cose positive in questo inizio di stagione e con questa squadra possiamo invertire la rotta, al di là degli infortuni. Se restiamo tutti uniti possiamo farcela.

Le sconfitte arrivate per errori ingenui sono quelle che fanno più male. Contro il Lecce è stata una brutta partita ma ha delle spiegazioni, mentre è difficile spiegarsi sconfitte come quella contro il Cagliari. Prendiamo gol evitabili, come ieri o in altre partite, e fanno male. Ora facciamo un po' difficoltà a reagire ai gol presi, ma prima non era così. Quando fai di tutto per vincere e non ottieni quello che meriti, come contro il Cagliari, fa male. Se però iniziamo a pensare di non poter ribaltare le difficoltà le cose si fanno complicate. Abbiamo fatto anche prestazioni positive e non vedo perché non possiamo tornare a farle.

Siamo preparati per fare più moduli. In precampionato abbiamo provato sia la difesa a tre che quella a quattro, abbiamo giocatori di esperienza che hanno giocato in tanti ruoli. Prima di tutto però dobbiamo pensare a dare tutto quello che abbiamo dentro, poi la vittoria arriverà. C'è poco da dire e tanto da fare. Non credo mi fosse mai successo di perdere sei gare di fila. Ora dobbiamo fare del nostro meglio per l'Udinese, fare un buon lavoro a Parma e portare a casa i tre punti. Dobbiamo essere squadra".