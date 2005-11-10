Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo

Che il Barcellona sia il club più forte al mondo a livello femminile in questo momento storico è chiaro a tutti e il Pallone d’Oro lo sta solamente confermando. Dopo aver vinto a livello individuale i premi di migliore giovane, migliore portiera e migliore allenatore infatti la società catalana è stata insignita anche del premio di miglior club al femminile battendo Bayern Monaco, Club America, Lione e Manchester City. Sul palco a ritirare il premio è salito il presidente del club Joan Laporta.

La squadra catalana nella scorsa stagione ha trionfato in tutti e quattro i tornei a cui ha partecipato: LaLiga F, Copa de la Reina, Supercoppa Spagnola e Women's Champions League.

Le parole di Laporta

"Grazie, France Football , per averci assegnato questo premio come miglior club femminile dell'anno. È un grande onore ricevere questo riconoscimento. Voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte della storia del Barça. - sono le parole dal palco del presidente Laporta - Tutti hanno lavorato duramente per raggiungere questo successo. Penso alle giocatrici e all'allenatore, Pere Romeu. E anche ai nostri dirigenti, Xavi Puig e Angel Ruidalbas. Grazie per il vostro straordinario lavoro. Vorrei ringraziare le istituzioni che organizzano queste competizioni in cui le nostre giocatrici possono mostrare il loro talento: la UEFA, la RFEF e La Liga. Voglio dire qualche parola ai tifosi del Barça, che sono sempre al nostro fianco. Questa stagione vogliamo vincere la Liga tre volte di fila, vogliamo vincere la Champions League".