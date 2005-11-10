Pallone d'Oro, Paolo Condò ha svelato i suoi voti: "Ecco perché ho puntato su Mbappé"

Paolo Condò ha svelato i suoi voti per l'assegnazione del Pallone d'Oro. Ricordiamo che il noto giornalista era il rappresentante italiano per il più importante riconoscimento per un singolo calciatore. Edizione 2026 che ha visto la vittoria di Harry Kane, davanti a Kylian Mbappé e Lamiene Yamal.

A Mbappé i 15 punti di Paolo Condò

Condò, al Corriere della Sera ha ammesso di aver posto Kylian Mbappé in cima alla propria lista "Sperando di esorcizzare la prospettiva che un simile fuoriclasse si ritiri senza aver vinto un Pallone d'Oro". Del resto il francese, al top da dieci anni, non è mai riuscito a vincere l'ambito riconoscimento. Nemmeno nel 2018 quando fu protagonista della vittoria della Francia ai Mondiali. E prima di quest'anno non era mai andato oltre il 3° posto, arrivato nel 2023.

Rodri e Kvara a completare il podio

Al secondo posto, per Condò, Rodri che è stato votato miglior giocatore dell'ultimo Mondiale. Terzo posto per Khvicha Kvaratskhelia, penalizzato dal non aver partecipato alla Coppa del Mondo: "I giocatori privi di una Nazionale alla loro altezza possono vincere il Pallone d'Oro solo negli anni dispari". Infine, Condò ha votato per Unai Simon come miglior portiere e il Paris Saint-Germain come squadra e sia il basco che i campioni d'Europa hanno effettivamente vinto. Come allenatore, il suo voto è andato a Mikel Arteta. Ma alla fine a vincere è stato Luis de la Fuente.