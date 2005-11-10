Marcus Thuram rinnova? Scadenza 2028, oggi non valuta la riduzione dell'ingaggio

Hakan Calhanoglu in scadenza a fine stagione, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Marcus Thuram nel 2028. Il tema rinnovi in casa Inter sta diventando sempre più stringente e oggi la società nerazzurra sembra ancora molto lontana dall'aver preso una decisione definitiva sulla strada da seguire. Se da un lato questi quattro calciatori, insieme a Barella e Lautaro Martinez, rappresentano la vera ossatura di una squadra che da qualche anno è la più forte in Italia, dall'altro c'è da fare i conti con una proprietà che vorrebbe snellire il suo monte-ingaggi. Che oggi spende per gli stipendi dei calciatori circa 150 milioni di euro più bonus.

Quanto guadagna Marcus Thuram

La prospettiva ad oggi è ancora nebulosa e Marcus Thuram - il grande trascinatore dell'Inter dopo l'infortunio rimediato da Lautaro Martinez - non fa oggi eccezione. L'attaccante francese da quando è sbarcato a Milano s'è consacrato a livello internazionale, fu ingaggiato nell'estate 2023 da svincolato dopo la scadenza del suo contratto col 'Gladbach. In quella occasione il classe '97 firmò un contratto di cinque anni da 6.5 milioni di euro più bonus oltre a un premio alla firma da circa 8 milioni di euro. Un grande affare targato Marotta, un calciatore preso per sostituire Lukaku che da quando è sbarcato in Italia ha realizzato oltre 50 gol e una trentina di assist: numeri da top player, cifre che lo mettono al riparo da qualsiasi decisione prenderà l'Inter circa il rinnovo del suo contratto.

Cosa farà l'Inter?

Ad oggi la posizione di Thuram è chiara: non ha intenzione di discutere di eventuali rinnovi al ribasso e non ha troppa fretta di rinnovare. Se l'Inter lo accontenterà sulle cifre allora si potrà anche arrivare a un accordo, altrimenti avanti con l'attuale contratto anche nei prossimi mesi. E poi perché no un'estate 2028 da parametro zero non si dovesse trovare la quadra. La palla è quindi nella metà campo della società nerazzurra che ora deve decidere il da farsi: nel caso del francese, c'è anche un Decreto Crescita che può aiutare non poco al raggiungimento di un eventuale nuovo accordo.