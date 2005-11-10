E se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata

Dopo la chiusura dell'ultima finestra di calciomercato il direttore sportivo della Lazio s'è espresso così sul valore della rosa biancoceleste: "Tutti i nuovi contratti vanno ad impattare sul costo del lavoro allargato. Ma da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare chiunque perché, come abbiamo sempre fatto, riusciamo a fare mercato. Ed a patrimonializzare il parco giocatori. Non credo di sbagliare se dico che il valore della rosa della Lazio si attesti intorno ai 400 milioni di euro. La Lazio non è una società bloccata, gli impegni assunti sul mercato saranno rispettati. Non si fanno operazioni fine a se stesse", le sue parole agli albori di settembre. Sembrava una cifra clamorosamente al rialzo, è la stessa conferenza stampa in cui Fabiani parlò di Lazio da Europa.

Com'è stata ricostruita la Lazio in estate

La Lazio costruita in estate tra le proteste con un saldo positivo è squadra più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Mario Gila ceduto al Milan per 30 milioni di euro a un anno dalla scadenza del contratto ha più che finanziato il mercato in entrata: Frattesi è stato acquistato in prestito per cinque milioni e potrà esser riscattato per dieci a fine stagione, Pinamonti è arrivato dal Sassuolo per 3 milioni più bonus che possono aumentare il prezzo fino a dodici. Poi il prestito di Sutalo dall'Ajax, quello di Gudmindsson dalla Fiorentina e diversi svincolati come Doekhi, Pedraza e Diogo Leite. L'operazione più costosa è stata quella del riscatto obbligatorio di Dia, attaccante oggi al Rennes.

Valutazioni al ribasso sui siti specializzati

Ma quanto vale oggi la rosa della Lazio? Secondo l'ultimo report del CIES dello scorso settembre meno di 200 milioni di euro: troppo poco. Intorno ai 260 per Transfermarkt: anche qui non si tiene conto di quanto sta facendo la squadra in queste settimane. Ciò che balza all'occhio sono soprattutto i tanti affari: Mandas è costato alla Lazio poco più di un milione e oggi ne vale almeno una ventina. Oliver Provstgaard è arrivato nella Capitale a zero con bonus che possono accrescere il suo valore di quattro milioni, ma anche lui oggi ne vale almeno una ventina. Stesso discorso per Belahyane e cosa dire dei parametri zero Doekhi e Diogo Leite? Anche loro non valgono meno di una decina di milioni a testa.

Per Taylor in estate la Lazio chiedeva una 40ina di milioni: un modo per non cederlo, ma non vale meno di 30. In rapidissima ascesa anche le valutazioni di Floriani Mussolini e Gustav Isaksen. E Nuno Tavares? Sta tornando il terzino che Lotito due anni fa non voleva cedere nemmeno per 70 milioni di euro. Ci sono poi Zaccagni e Rovella, un'altra cinquantina di milioni in due, c'è Frattesi che inevitabilmente verrà riscattato per dieci milioni perché ne vale una trentina e poi la coppia di centravanti Noslin-Pinamonti: il primo sta ampiamente rivalutando l'investimento del 2024, il secondo è sbarcato a Roma con un valutazione senza dubbio ottima.

Alla fine Fabiani...

Facendo un po' di calcoli la valutazione di Fabiani non è oggi così distante dalla realtà, soprattutto perché ci sono calciatori che settimana dopo settimana stanno accrescendo il loro valore di mercato. Certo, per arrivare a una valutazione reale di 400 milioni di euro c'è bisogno di proseguire sul solco tracciato in questi primi otto turni, ma Gattuso e i suoi ragazzi che torneranno in campo oggi sanno come sorprendere. E' dalle proteste che nascono i fior...