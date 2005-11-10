Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

E se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata

TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:31Serie A
27.10.2026 09:31Serie A
Fonti preferite
"Non credo di sbagliare se dico che il valore della rosa della Lazio si attesti intorno ai 400 milioni di euro", le parole del ds a fine mercato
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo la chiusura dell'ultima finestra di calciomercato il direttore sportivo della Lazio s'è espresso così sul valore della rosa biancoceleste: "Tutti i nuovi contratti vanno ad impattare sul costo del lavoro allargato. Ma da questo punto di vista mi sento di tranquillizzare chiunque perché, come abbiamo sempre fatto, riusciamo a fare mercato. Ed a patrimonializzare il parco giocatori. Non credo di sbagliare se dico che il valore della rosa della Lazio si attesti intorno ai 400 milioni di euro. La Lazio non è una società bloccata, gli impegni assunti sul mercato saranno rispettati. Non si fanno operazioni fine a se stesse", le sue parole agli albori di settembre. Sembrava una cifra clamorosamente al rialzo, è la stessa conferenza stampa in cui Fabiani parlò di Lazio da Europa.

Com'è stata ricostruita la Lazio in estate

La Lazio costruita in estate tra le proteste con un saldo positivo è squadra più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Mario Gila ceduto al Milan per 30 milioni di euro a un anno dalla scadenza del contratto ha più che finanziato il mercato in entrata: Frattesi è stato acquistato in prestito per cinque milioni e potrà esser riscattato per dieci a fine stagione, Pinamonti è arrivato dal Sassuolo per 3 milioni più bonus che possono aumentare il prezzo fino a dodici. Poi il prestito di Sutalo dall'Ajax, quello di Gudmindsson dalla Fiorentina e diversi svincolati come Doekhi, Pedraza e Diogo Leite. L'operazione più costosa è stata quella del riscatto obbligatorio di Dia, attaccante oggi al Rennes.

Valutazioni al ribasso sui siti specializzati

Ma quanto vale oggi la rosa della Lazio? Secondo l'ultimo report del CIES dello scorso settembre meno di 200 milioni di euro: troppo poco. Intorno ai 260 per Transfermarkt: anche qui non si tiene conto di quanto sta facendo la squadra in queste settimane. Ciò che balza all'occhio sono soprattutto i tanti affari: Mandas è costato alla Lazio poco più di un milione e oggi ne vale almeno una ventina. Oliver Provstgaard è arrivato nella Capitale a zero con bonus che possono accrescere il suo valore di quattro milioni, ma anche lui oggi ne vale almeno una ventina. Stesso discorso per Belahyane e cosa dire dei parametri zero Doekhi e Diogo Leite? Anche loro non valgono meno di una decina di milioni a testa.

Per Taylor in estate la Lazio chiedeva una 40ina di milioni: un modo per non cederlo, ma non vale meno di 30. In rapidissima ascesa anche le valutazioni di Floriani Mussolini e Gustav Isaksen. E Nuno Tavares? Sta tornando il terzino che Lotito due anni fa non voleva cedere nemmeno per 70 milioni di euro. Ci sono poi Zaccagni e Rovella, un'altra cinquantina di milioni in due, c'è Frattesi che inevitabilmente verrà riscattato per dieci milioni perché ne vale una trentina e poi la coppia di centravanti Noslin-Pinamonti: il primo sta ampiamente rivalutando l'investimento del 2024, il secondo è sbarcato a Roma con un valutazione senza dubbio ottima.

Alla fine Fabiani...

Facendo un po' di calcoli la valutazione di Fabiani non è oggi così distante dalla realtà, soprattutto perché ci sono calciatori che settimana dopo settimana stanno accrescendo il loro valore di mercato. Certo, per arrivare a una valutazione reale di 400 milioni di euro c'è bisogno di proseguire sul solco tracciato in questi primi otto turni, ma Gattuso e i suoi ragazzi che torneranno in campo oggi sanno come sorprendere. E' dalle proteste che nascono i fior...

Articoli correlati

Immagine news 1
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 9ª giornata di campionato
Immagine news 2
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato
Immagine news 3
E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti? Dopo il ko, l'Entella spera di emulare la Lazio
Immagine news 4
Sassuolo-Lazio, le probabili formazioni: Volpato al posto di Berardi, Gattuso non cambia

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
11:24 Serie ATMW
TMWUna leggenda del Milan come Adriano Galliani riparte... dall'Inter
Immagine news 2
11:24 Serie ALive TMW
Live TMWParma, Cherubini: "Il club è unito. Lavoriamo senza condizionamenti"
Immagine news 3
11:23 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Flop 11 dopo 8 giornate: Kolo Muani certifica il problema in attacco della Juve
Immagine news 4
11:21 Serie A
Parma, Cherubini blinda Gilardino: "Un mese nel calcio è poco. Dispiaciuto per le critiche a Krause"
Immagine news 5
11:16 Serie ATMW
TMWSerse Cosmi, una vita in guerra: dal tormentone della Gialappa’s all'esonero con la Salernitana
Immagine news 6
11:15 Serie A
Capello: "Milan-Inter uno dei bivi della stagione. La Roma ha un gioco collaudato"
Immagine news 7
11:13 Serie ATMW
TMWDue grandissimi affari del Napoli di ADL e Giuntoli nella top 10 del Pallone d'Oro
Immagine news 8
11:08 Serie AFocus TMW
Focus TMWSerie A, la Top 11 dopo 8 giornate: cambiano 4 giocatori, trequarti comasca
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
C'è una grande lezione che arriva dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane! Mbappé segua l'esempio dell'inglese, PSG troppo nelle retrovie. Paradosso Yamal: terzo per colpa del Mondiale
Primo piano
Immagine top news n.0 Parma, Cherubini blinda Gilardino: "Un mese nel calcio è poco. Dispiaciuto per le critiche a Krause"
Immagine top news n.1 Serse Cosmi, una vita in guerra: dal tormentone della Gialappa’s all'esonero con la Salernitana
Immagine top news n.2 Wiafe rivelazione nel Genoa di De Rossi: ci pensano Juve, Roma e... Nazionale italiana
Immagine top news n.3 E se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata
Immagine top news n.4 Gittens e Leweling nel mirino della Roma. Chi sono i due esterni che vuole Gasperini
Immagine top news n.5 Fantacalcio, 4 scommesse per la 9ª giornata
Immagine top news n.6 Milan in emergenza totale: altri infortunati! Inevitabile pensare al mercato
Immagine top news n.7 Inter, Thuram sempre più decisivo per Chivu: e il club pensa già al rinnovo di contratto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il Milan di Amorim 3° ma con chance Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC e la possibile candidatura di Adriano Galliani vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Valentini: "Elezioni FIGC, Lega Serie A spaccata ma tutto è nelle sue mani"
Serie A
Immagine box news Serie A Contatto Viery-Thuram, Cruciani: "Non vedo ingiustizie. Non è rigore netto o solare"
Immagine box news Serie A Parma, Cherubini: "Il club è unito. Il mercato di gennaio adesso non è un ancora"
Immagine box news Serie A Una leggenda del Milan come Adriano Galliani riparte... dall'Inter
Immagine box news Serie A Serie A, la Flop 11 dopo 8 giornate: Kolo Muani certifica il problema in attacco della Juve
Immagine box news Serie A Parma, Cherubini blinda Gilardino: "Un mese nel calcio è poco. Dispiaciuto per le critiche a Krause"
Immagine box news Serie A Serse Cosmi, una vita in guerra: dal tormentone della Gialappa’s all'esonero con la Salernitana
Serie B
Immagine box news Serie B E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti? Dopo il ko, l'Entella spera di emulare la Lazio
Immagine box news Serie B Serie B, il programma della 9ª giornata: occhi su Pisa-Palermo. Sampdoria ad Ascoli
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Sudtirol: scontro diretto nel primo infrasettimanale stagionale
Immagine box news Serie B Serie B, Mantova-Cremonese: derby che rappresenta il classico testacoda
Immagine box news Serie B Serie B, Vicenza-Modena: Gallo vuole tre punti davanti al suo pubblico
Immagine box news Serie B Serie B, Virtus Entella-Avellino: Chiappella e Nesta in cerca di riscatto
Serie C
Immagine box news Serie C Nel caos totale, Faggiano rimane alla Salernitana (per ora). Toscano il favorito per la panchina?
Immagine box news Serie C Salernitana, manca solo l'annuncio. Ma a Cosmi è stato comunicato l'esonero
Immagine box news Serie C Salernitana a lavoro per il post Cosmi: da Troise a Toscano, i nomi al vaglio di un club in confusione
Immagine box news Serie C Si chiude l'11ª giornata di Serie C: Sipos e Manconi i più vicini alla doppia cifra. La marcatori
Immagine box news Serie C La ghiotta occasione dell'Inter U23, la voglia di risalita dell'Atalanta U23: tra oggi e domani i recuperi
Immagine box news Serie C CdA in casa Dolomiti Bellunesi: si decide per la panchina. Espinal è sempre in pole
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro, ancora un premio al Barcellona: Romeu è il miglior allenatore del femminile
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 ottobre 1999, la Fiorentina espugna Wembley. Con un missile terra-aria di Batigol
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:22 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano