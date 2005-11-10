Gittens e Leweling nel mirino della Roma. Chi sono i due esterni che vuole Gasperini

La Roma ha già acceso i motori del calciomercato, andando ad aprire o riaprire quelle trattative che in estate non è stata in grado di definire per diversi motivi. Il focus è ancora sull'esterno sinistro d'attacco e se da una parte il preferito resta Endrick del Real Madrid, dall'altra il ds Tony D'Amico - ben consapevole delle difficoltà per il brasiliano - ha aperto altri canali per non farsi trovare impreparato all'inizio della sessione di gennaio.

Chi è Jamie Gittens

Classe 2004, prodotto del settore giovanile del Manchester City, l'inglese è esploso al Borussia Dortmund seguendo la strada tracciata in precedenza dai connazionali Sancho e Bellingham. Un esterno sinistro di piede destro che fa della velocità e dello scatto bruciante le sue qualità migliori, con un'ottima visione della porta ed una tecnica di tiro importante. Con Gasperini potrebbe crescere e seguire il percorso che fu di Lookman all'Atalanta. Al Chelsea, che lo ha pagato 65 milioni di euro, non è riuscito a incidere anche per via degli infortuni. E la Roma potrebbe rappresentare una exit strategy perfetta già da gennaio.

Chi è Jamie Leweling

Ha tre anni in più del collega. Classe 2001, cittadinanza ghanese ma che ha scelto la nazionale tedesca, è un altro esterno di piede destro che può giocare su entrambe le corsie. Nato nel Norimberga, formatosi nel Greuther Furth, si è messo in mostra con l'Union Berlino prima e lo Stoccarda poi. Tecnicamente meno dotato rispetto a Gittens, ha dalla sua una grande verticalità e senso della posizione, doti a cui abbina grandi capacità balistiche. Prima dell'avvento di Klopp era nel giro della Germania, da capire se con l'ex Liverpool tornerà protagonista anche in questo senso. Valutazione? Non meno di 40 milioni di euro, secondo i portali specializzati.