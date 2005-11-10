Salernitana, manca solo l'annuncio. Ma a Cosmi è stato comunicato l'esonero

Potrebbe essere stato fatale - stavolta davvero - il ko di Picerno per Serse Cosmi, che sarebbe stato esonerato: la Salernitana ha dunque deciso, non si andrà avanti con il tecnico, al quale è stato comunicato che non dirigerà neppure l'allenamento odierno (che dovrebbe essere diretto da Giuseppe Scurto). Si attende solo il comunicato ufficiale della società, che per altro nelle scorse settimana aveva invece confermato l'allenatore. Ora però dovrebbe essere solo questione di ore. Se non minuti.

Questo quanto è emerso dalla mattinata radiofonica di TuttoMercatoWeb.com, nella quale è intervenuto il giornalista campano, e liver della nostra redazione, Gaetano Ferraiulo, che segue da vicino le vicende di casa granata.