Salernitana, manca solo l'annuncio. Ma a Cosmi è stato comunicato l'esonero

TMW
Salernitana, manca solo l'annuncio. Ma a Cosmi è stato comunicato l'esoneroTMW
autore
Claudia Marrone
Claudia Marrone
Oggi alle 11:15Serie C
autore Claudia Marrone
27.10.2026 11:15Serie C
TUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Potrebbe essere stato fatale - stavolta davvero - il ko di Picerno per Serse Cosmi, che sarebbe stato esonerato: la Salernitana ha dunque deciso, non si andrà avanti con il tecnico, al quale è stato comunicato che non dirigerà neppure l'allenamento odierno (che dovrebbe essere diretto da Giuseppe Scurto). Si attende solo il comunicato ufficiale della società, che per altro nelle scorse settimana aveva invece confermato l'allenatore. Ora però dovrebbe essere solo questione di ore. Se non minuti.
Questo quanto è emerso dalla mattinata radiofonica di TuttoMercatoWeb.com, nella quale è intervenuto il giornalista campano, e liver della nostra redazione, Gaetano Ferraiulo, che segue da vicino le vicende di casa granata.
Altre notizie Serie C
Oggi
11:18 Serie CTMW
TMWNel caos totale, Faggiano rimane alla Salernitana (per ora). Toscano il favorito per la panchina?
11:06 Serie CTMW
TMWSalernitana a lavoro per il post Cosmi: da Troise a Toscano, i nomi al vaglio di un club in confusione
09:34 Serie CFocus TMW
Focus TMWSi chiude l'11ª giornata di Serie C: Sipos e Manconi i più vicini alla doppia cifra. La marcatori
09:19 Serie C
La ghiotta occasione dell'Inter U23, la voglia di risalita dell'Atalanta U23: tra oggi e domani i recuperi
09:03 Serie CTMW
TMWCdA in casa Dolomiti Bellunesi: si decide per la panchina. Espinal è sempre in pole
08:49 Serie C
Salernitana con le ossa rotte, Faggiano: "Sembrava giocassimo 22 contro 0, un marasma"
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi