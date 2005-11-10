Allegri annuncia: "Rinuncio al ricorso, magari invece di 2 giornate ne prenderei 4..."

Inevitabile per Massimiliano Allegri ripartire dall'infuocato post partita di Napoli-Roma, nell'odierna conferenza stampa prima del match contro il Monza. Due i punti focali trattati dal tecnico azzurro: la squalifica di due giornate per l'espulsione sul campo e le frasi che avrebbe pronunciato nel ventre del Maradona: "L'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca. Sempre loro… L'ho pagata con il Milan".

Questo il passaggio in merito dell'odierna conferenza:

Ci fa chiarezza su quanto accaduto con la Roma, su cosa avrebbe detto al quarto uomo e poi dopo sullo sfogo che alcuni avrebbero sentito contro la Roma e Gasperini ieri ha replicato.

"C'è poco da dire, tanto ormai è successa. Stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso, non si sa mai, magari invece di 2 ne prendo 4 (ride, ndr). Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma che non abbiamo portato a casa i tre punti dopo una buona partita, il resto sono tutte chiacchiere e come ha detto lei: dovrebbe, avrebbe... in italiano questo è condizionale. Non è "ha detto", ma "avrebbe"... facciamoci una risata. Dispiace che non sarò in panchina, io mi diverto ad andarci e soprattutto a Torino, ma tanto chi ci andrà farà molto meglio di me, ho uno staff molto bravo".