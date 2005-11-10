Zanetti, il rimpianto: "Ho sbagliato la gestione del mercato invernale con l'Hellas, e mi son abbattuto"

Torna a parlare, davanti alle telecamere di Sportitalia, il tecnico Paolo Zanetti, reduce dall'esperienza con l'Hellas Verona in Serie A e recentemente accostato alla Sampdoria, che ha invece poi virato su Luca D'Angelo: una lunga intervista nella quale sono state affrontate diverse tematiche, non ultima quella che ha portato alla fine della sua avventura in Veneto.

Prima, però, si guarda al presente, con la conferma che qualcosa si era mosso per poter rientrare in corsa dopo alcuni mesi di stop forzato dovuti all'esonero: Siamo sempre in attesa - si legge sul portale calciohellas.it -, ma preferisco non gufare gli altri che poi torna indietro (ride, ndr). C’è stato qualcosa ma poi non si sono incastrate le cose, quindi aspettiamo. Cerco di usare il tempo che ho per analizzare gli errori fatti e di osservare quelli più bravi di me, oltre a godermi un po’ la famiglia”.

Sull'Hellas poi: "Sicuramente ho sbagliato qualcosa nella gestione del mercato invernale dello scorso anno quando abbiamo perso i giocatori più importanti e mi sono perso un po’ d’animo, e l’ho trasmesso: questo l’ho sbagliato perché l’allenatore deve tenere la barra dritta".