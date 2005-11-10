Wiafe rivelazione nel Genoa di De Rossi: ci pensano Juve, Roma e... Nazionale italiana

La Juventus guarda al futuro e torna a monitorare Samuel Wiafe, centrocampista classe 2008 che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Genoa. Come riportato da Tuttosport, il diciottenne è finito nel mirino dei bianconeri e della Roma, entrambe alla ricerca di giovani talenti da inserire nei rispettivi progetti tecnici. La Signora conosce già il profilo del giocatore: in passato aveva valutato la possibilità di portarlo alla Continassa per farlo crescere nella Next Gen, con l'obiettivo di accompagnarlo gradualmente verso la prima squadra. Il percorso del centrocampista, però, ha preso un'altra direzione: nell'ultima sessione estiva di mercato, il Genoa è riuscito a strapparlo al Modena per circa 2,5 milioni di euro più bonus, superando la concorrenza di altri club.

Anche la Nazionale studia la crescita di Wiafe

A Genova, Wiafe ha trovato l'occasione per mettersi in mostra. Daniele De Rossi gli ha concesso spazio e responsabilità, schierandolo titolare nelle sfide contro Roma e Venezia. Due occasioni sfruttate nel migliore dei modi, con prestazioni che hanno attirato l'attenzione degli osservatori presenti al Ferraris. Tra questi anche Leonardo Bonucci, oggi collaboratore del commissario tecnico Roberto Mancini, che ha seguito dal vivo il giovane talento rossoblù. Il centrocampista è infatti considerato uno dei prospetti da tenere d'occhio anche in ottica Nazionale maggiore, come evidenziato dal focus di TMW sui 100 migliori giovani azzurri.

Italia e Juve? Prima viene il Genoa

Le origini ghanesi dei genitori e la crescita calcistica in Italia rendono Wiafe uno dei giovani profili monitorati per il futuro azzurro. Intanto, la Juventus continua a seguirne l'evoluzione, forte anche degli ottimi rapporti con il Genoa e con l'entourage del giocatore. Un interesse da monitorare nei prossimi mesi, senza dare tuttavia per scontata una trattativa imminente: la priorità, per il 18enne, resta consolidarsi in rossoblù e confermare le qualità mostrate nelle prime apparizioni.