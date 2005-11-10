Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata adesso: la Salernitana ha esonerato Cosmi

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Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata adesso: la Salernitana ha esonerato CosmiUfficiale
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Claudia Marrone
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autore Claudia Marrone
27.10.2026 14:31Serie C
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© foto di TuttoSalernitana.com
La notizia era già nell'aria, ne avevamo parlato proprio stamani, ora arriva l'ufficialità del tutto: Serse Cosmi non è più l'allenatore della Salernitana.
Di seguito, la nota del club campano:
"Dopo un’attenta valutazione ed un incontro tra le parti, l’U.S. Salernitana 1919 comunica l’interruzione del percorso professionale con Serse Cosmi.
Il club ringrazia il mister per la passione e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi mesi. A lui vanno i migliori auguri per il futuro".
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