Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni

Dopo aver portato a casa il Pallone d’Oro nel 2021 e nel 2022, la centrocampista Alexia Putellas torna ad alzare il prestigioso trofeo succedendo alla connazionale ed ex compagna al Barcellona Aitana Bonmatì che aveva dominato nell’ultimo triennio. La calciatrice, ora al London City Lionesses, ha battuto una folta concorrenza confermando il domino spagnolo nel calcio femminile. Tutti i premi al femminile, ad esclusione di quello di migliore marcatrice della stagione, sono stati infatti vinti da calciatrici, allenatori e club spagnoli, o meglio da un unico club: il Barcellona.

Le parole di Putellas

La classe '94 dal palco ha parlato del nuovo successo: "È un piacere essere di nuovo qui. Grazie a chi pensa che io meriti questo premio. Ci sono tante cose da dire. Congratulazioni a tutte le candidate e agli altri vincitori. Grazie alle mie compagne di squadra; il fatto che così tante giocatrici del Barça siano candidate la dice lunga su ciò che abbiamo realizzato. È stato un vero piacere giocare con ognuno di voi. Abbiamo vissuto momenti incredibili e superato difficoltà, inclusi gli infortuni. È stato un onore per me essere il vostro capitano. Grazie anche a Pere e a tutto lo staff e ai dipendenti del club. Ci avete aiutato tantissimo. Sono così felice per te, Pere. Sei una persona fantastica. Voglio continuare a ringraziare i tifosi. Sono passati 14 anni e ce ne saranno molti altri. Grazie per tutto il rispetto che mi avete dimostrato in questi anni. Grazie mille per tutti i momenti di questi 14 anni. Grazie al presidente e alla dirigenza.

Ringrazio la dirigenza per aver supportato la squadra quando ne avevamo più bisogno. Spero di rivedervi presto e di poter riportare questo premio a Barcellona. Grazie alle mie compagni di squadra in nazionale. Abbiamo vinto la Nations League e ci siamo qualificati per i Mondiali. Voglio concludere con ciò che è più importante per me. Questo trofeo è per il mio duro lavoro, ma è anche per le persone che hanno avuto un enorme impatto sulla mia vita: mia madre, mia sorella e tutta la mia squadra fuori dal campo. So che se sono riuscito a divertirmi di nuovo così, è grazie a voi. Ricordo quando la mia gamba ha ceduto e ho imparato di nuovo a camminare e a calciare. Quando avevo più dubbi, voi eravate lì. Vi voglio molto bene".