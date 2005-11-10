Pallone d'Oro, ancora un premio al Barcellona: Romeu è il miglior allenatore del femminile

Ancora un trionfo 'made in Barcellona' nella serata del Pallone d'Oro in corso a Londra. Il premio di miglior allenatore del calcio femminile è infatti andato a Pere Romeu che ha battuto Jonatan Giráldez del Lione, Andrée Jeglertz del Manchester City, Nils Nielsen del Giappone e l'unica donna in gara ovvero Elena Sadiku del BK Häcken.

Per il Barcellona si tratta del terzo premio della serata dopo i successi di Lamine Yamal e Vicky Lopez nel Premio Kopa al maschile e al femminile.

Le parole di Pere Romeu

"È un piacere ricevere questo premio. Vorrei congratularmi con gli altri candidati, che hanno disputato stagioni fantastiche. - sono le parole del vincitore dal palco - Credo che questo premio sia un riconoscimento collettivo, per aver avuto giocatori così straordinari che si impegnano ogni giorno per migliorare. Grazie a tutta la squadra. E anche al mio staff. Dobbiamo dare valore alle persone che lavorano con noi. Sono incredibilmente grato e vorrei che fossimo tutti qui oggi. Sono qui grazie a tutto il tempo che ho trascorso al Barça."