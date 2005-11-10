Harry Kane è in scadenza al 2027. Non ha l'accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco

Harry Kane è in scadenza al 30 giugno 2027. Il Bayern Monaco sta trattando da mesi il rinnovo con il centravanti inglese, fresco di Pallone d'Oro, ma si è incagliato sulla durata contrattuale. Perché il giocatore è pronto a firmare al 2030 mentre l'offerta del Bayern Monaco è "solamente" fino al 2029. Un impedimento che sembrerebbe da poco, ma che costerebbe ai bavaresi intorno ai 25 milioni di euro lordi.

Le motivazioni

Le parti continuano a dialogare e sono molto vicine, ma non c'è l'intenzione, da parte del centravanti, di arretrare di un millimetro. Uno stipendio da circa 13 milioni di euro a stagione, mentre non è dato sapere se "basterebbe" un'opzione per fargli accettare un accordo. D'altro canto nel 2030 ci sarà l'ultimo - forse - Mondiale da giocare con l'Inghilterra, con la speranza di essere quello che lo riporta a casa dopo 64 anni. Arrivarci come attaccante del Bayern Monaco permetterebbe di pianificare la strategia a lungo termine.

E poi c'è il mercato

Paradossalmente il Pallone d'Oro di ieri sera potrebbe peggiorare le cose, perché ora si possono attivare club importanti e pronti a offrire anche di più, in particolare fra Turchia - d'altro canto Salah è andato a Trebisonda... - Arabia Saudita e Stati Uniti, senza contare la solita Premier...