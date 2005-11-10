Serie B, il programma della 9ª giornata: occhi su Pisa-Palermo. Sampdoria ad Ascoli
Tommaso Maschio
La Serie B torna subito in campo con un turno infrasettimanale che vedrà il big match fra Pisa e Palermo in programma nel pomeriggio di mercoledì. Ad aprire le danze sarà però lo scontro fra Benevento e Catanzaro dove andrà in scena la sfida fra padre e figlio: ovvero Michele Mignani, neo tecnico dei calabresi, e Guglielmo Mignani, centravanti in forza ai campani. La Sampdoria di Luca D’Angelo, altro tecnico fresco di approdo in panchina, sarà nuovamente impegnata in trasferta – ad Ascoli – per cercare una vittoria scacciacrisi. Per il Mantova, seconda forza del campionato, ci sarà il derby lombardo con una Cremonese che ha assoluta necessità di rialzarsi per non rischiare di essere risucchiata ancor di più nella lotta retrocessione, mentre il Modena andrà a fare visita al Vicenza in un Menti tutto esaurito. in programma mercoledì invece il derby toscano fra Arezzo e Carrarese che mette in palio punti salvezza importanti.
Serie B, la 9ª giornata
Martedì 27 ottobre 2026
Ore 19:00
Benevento-Catanzaro
Ore 20:00
Ascoli-Sampdoria
Cesena-Empoli
Vicenza-Modena
Mantova-Cremonese
Padova-Sudtirol
Virtus Entella-Avellino
Mercoledì 28 ottobre 2026
Ore 19:00
Pisa-Palermo
Ore 20:00
Carrarese-Arezzo
Juve Stabia-Hellas Verona
La classifica di Serie B
Palermo 22
Mantova 17
Modena 16
Ascoli 15
Benevento 14
Pisa 14
Sudtirol 13
Avellino 11
Padova 10
Arezzo 10
Virtus Entella 9
Vicenza 9
Hellas Verona 9
Juve Stabia 8°
Cesena 8
Carrarese 7
Empoli 7
Cremonese 6
Sampdoria 5
Catanzaro 4
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva