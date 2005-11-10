Serie B, il programma della 9ª giornata: occhi su Pisa-Palermo. Sampdoria ad Ascoli

La Serie B torna subito in campo con un turno infrasettimanale che vedrà il big match fra Pisa e Palermo in programma nel pomeriggio di mercoledì. Ad aprire le danze sarà però lo scontro fra Benevento e Catanzaro dove andrà in scena la sfida fra padre e figlio: ovvero Michele Mignani, neo tecnico dei calabresi, e Guglielmo Mignani, centravanti in forza ai campani. La Sampdoria di Luca D’Angelo, altro tecnico fresco di approdo in panchina, sarà nuovamente impegnata in trasferta – ad Ascoli – per cercare una vittoria scacciacrisi. Per il Mantova, seconda forza del campionato, ci sarà il derby lombardo con una Cremonese che ha assoluta necessità di rialzarsi per non rischiare di essere risucchiata ancor di più nella lotta retrocessione, mentre il Modena andrà a fare visita al Vicenza in un Menti tutto esaurito. in programma mercoledì invece il derby toscano fra Arezzo e Carrarese che mette in palio punti salvezza importanti.

Serie B, la 9ª giornata

Martedì 27 ottobre 2026

Ore 19:00

Benevento-Catanzaro

Ore 20:00

Ascoli-Sampdoria

Cesena-Empoli

Vicenza-Modena

Mantova-Cremonese

Padova-Sudtirol

Virtus Entella-Avellino

Mercoledì 28 ottobre 2026

Ore 19:00

Pisa-Palermo

Ore 20:00

Carrarese-Arezzo

Juve Stabia-Hellas Verona

La classifica di Serie B

Palermo 22

Mantova 17

Modena 16

Ascoli 15

Benevento 14

Pisa 14

Sudtirol 13

Avellino 11

Padova 10

Arezzo 10

Virtus Entella 9

Vicenza 9

Hellas Verona 9

Juve Stabia 8°

Cesena 8

Carrarese 7

Empoli 7

Cremonese 6

Sampdoria 5

Catanzaro 4

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva