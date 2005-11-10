Serie B, Padova-Sudtirol: scontro diretto nel primo infrasettimanale stagionale

Scenderanno in campo alle 20.00 Padova e Sudtirol per il primo turno infrasettimanale di Serie B. Nona giornata di campionato per le due formazioni attese da uno scontro diretto: sono dieci i punti della formazione biancoscudata, con l'entusiasmo alle stelle dopo la vittoria ottenuta in trasferta ad Avellino. Tre in più per la squadra di Bolzano, abile a non mollare e a raggiungere il pari contro la Sampdoria nel finale grazie al rigore di Molina. Sono quindici i confronti ufficiali tra le due formazioni tra Serie C, Coppa Italia Serie C e Serie B. Tutte le gare di Serie B saranno visibili in LIVE MATCH su TuttoMercatoWeb.

Come arriva il Padova

Mister Calabro confermerà il 3-5-2 con Sorrentino tra i pali. In difesa Pastina completerà il trio con Dellavalle e Lovato al centro. Giunti potrebbe strappare una maglia da titolare per completare la parte in mediana del centrocampo insieme a Varas e Zuelli. Sugli esterni chance Cocchi con Carissoni sull'altro versante. Davanti qualche dubbio: Artistico ha finalmente trovato la forma più desiderata e resta la certezza: assieme a lui, pronto Bortolussi per un tandem di peso.

Come arriva il Sudtirol

Mister Possanzini schiererà la squadra a specchio con Plizzari tra i pali e il terzetto difensivo formato da Stivanello, Giorgini e Veroli. Sugli esterni Molina e Davi sembrano sicuri del posto, mentre attenzione alle possibilità di vedere Zeroli dal 1': insieme a lui Tronchin e Rispoli. Davanti non ci sono sicurezze: Okoro potrebbe trovare minutaggio per completare la coppia con Mixtur, anche se Burnete non sarà così facile da far sedere in panchina.