Nel caos totale, Faggiano rimane alla Salernitana (per ora). Toscano il favorito per la panchina?

Si attende solo il comunicato del club, ma, come abbiamo già raccontato questa mattina, è terminata l'avventura di Serse Cosmi alla Salernitana: al trainer è stato comunicato l'esonero, tanto che non dirigerà nemmeno l'allenamento mattutino. Ma Daniele Faggiano, che caldeggiò proprio il tecnico, che fine farà? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Direttore Sportivo non verrà sollevato dall'incarico - non almeno per il momento - e deciderà dunque il prossimo allenatore.

Tra la particolare margherita di nomi che già vi abbiamo precedentemente illustrato, c'è Domenico Toscano, che con il dirigente ha già vissuto l'avventura a Catania nella stagione 2024/2025: sembra lui il favorito, ma c'è da convincere il presidente Danilo Iervolino. Ovviamente per la questione contrattuale, che non sarà "leggerissima".