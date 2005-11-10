Nel caos totale, Faggiano rimane alla Salernitana (per ora). Toscano il favorito per la panchina?TMW
Claudia Marrone
Si attende solo il comunicato del club, ma, come abbiamo già raccontato questa mattina, è terminata l'avventura di Serse Cosmi alla Salernitana: al trainer è stato comunicato l'esonero, tanto che non dirigerà nemmeno l'allenamento mattutino. Ma Daniele Faggiano, che caldeggiò proprio il tecnico, che fine farà? Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Direttore Sportivo non verrà sollevato dall'incarico - non almeno per il momento - e deciderà dunque il prossimo allenatore.
Tra la particolare margherita di nomi che già vi abbiamo precedentemente illustrato, c'è Domenico Toscano, che con il dirigente ha già vissuto l'avventura a Catania nella stagione 2024/2025: sembra lui il favorito, ma c'è da convincere il presidente Danilo Iervolino. Ovviamente per la questione contrattuale, che non sarà "leggerissima".