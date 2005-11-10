Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Cassano sicuro: "Amorim sa fare il suo mestiere e porterà il Milan tra le prime quattro"

Giacomo Iacobellis
autore
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:11Serie A
27.10.2026 15:11Serie A
Fonti preferite
Dopo aver criticato per mesi Massimiliano Allegri, Cassano sembra approvare il nuovo corso rossonero di mister Ruben Amorim: la sua analisi.
FotoTUTTOmercatoWEB

L'ex attaccante Antonio Cassano, intervenuto come di consueto a Viva El Futbol, ha detto la sua sul Milan di Amorim e sulla vittoria dei rossoneri contro l'Udinese. Di seguito le dichiarazioni principali di Fantantonio.

L'analisi di Cassano

"In Italia non siamo bravi a fare una certa cosa: quando qualcuno non ti dà corda, iniziamo subito a essere invidiosi e a parlarne male. Amorim - che allo United non ha fatto bene, l'abbiamo detto - è venuto qui con un'idea ben chiara. Prima cosa: Leao a casa, via. Seconda cosa: Modric qualche volta l'ha messo, qualche volta no. Quando lui parla, parla di calcio e ti spiega il perché delle sue scelte. Quando dopo la partita con la Juve ha detto: 'Io ho già capito che club siamo, io tenderò a vincere con le mie idee', ha dimostrato di voler fare un certo tipo di calcio e valorizzare i giocatori, rimettendo dentro elementi come Tomori. Si assume le sue colpe, va avanti e si prende le responsabilità.

Ovviamente, come ha detto Ventola, l'unico, tra virgolette, problema è il centravanti: un attaccante che a me piace molto, lavora tantissimo, ma poi qualche gol me lo deve anche fare. Però vedo che dietro non ha giocatori capaci di imbucarlo. Sull'esterno gioca con profili particolari: da una parte Bartesaghi, dall'altra Chukwueze, che non sono degli imbucatori. E anche le due mezze punte: l'altro giorno ha giocato Pulisic e Hutchinson, che ha anche segnato, ma non sono quei giocatori che ti fanno l'imbucata millimetrica; sono dei dribblomani. La realtà dei fatti è che qualcosa in più a livello realizzativo il centravanti dovrà pur farlo. Però parliamo di un allenatore che sa fare il suo mestiere e che, soprattutto, sa parlare di calcio. Si può essere d'accordo o meno, ma lui spiega e parla di calcio giocato. E io sono convinto che il Milan, con lui, lo farà arrivare nelle prime quattro".

Articoli correlati

Immagine news 1
Cassano: "De Bruyne davanti alla difesa è una furbata. Tenere fuori Lobotka è una vergogna"
Immagine news 2
Cassano su Cisse: "Non è un titolare da Milan. In futuro può essere una plusvalenza"
Immagine news 3
Cassano: "A rose invertite Gasperini vincerebbe 10-0. Mourinho ha un solito merito: Jorge Mendes"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
16:53 Serie A
Attenta Roma, le sirene inglesi tornano a suonare per Kone: il francese piace al Liverpool
Immagine news 2
16:45 Serie A
Allegri: "Vergara ha 7-8 gol a campionato. Hojlund? Sta molto bene, non barcolla più al 60'"
Immagine news 3
16:41 Serie ATMW
TMWMilan, arriva la conferma: Gila, Moreira e Rabiot saltano il Bologna
Immagine news 4
16:37 Serie A
Condò: "Torino tra le squadre più piacevoli, il Como tra le big è quella che rischia di più"
Immagine news 5
16:30 Serie ATMW
TMWMLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine news 6
16:28 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: "I giocatori non hanno chiesto il 3-5-2"
Immagine news 7
16:28 Serie ALive TMW
Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato
Immagine news 8
16:23 Serie A
Juric: "Il Monza subisce troppi gol, inusuale per me. Non mi serve filtro a centrocampo"
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
C'è una grande lezione che arriva dal nuovo Pallone d'Oro Harry Kane! Mbappé segua l'esempio dell'inglese, PSG troppo nelle retrovie. Paradosso Yamal: terzo per colpa del Mondiale
Primo piano
Immagine top news n.0 MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine top news n.1 Allegri annuncia: "Rinuncio al ricorso, magari invece di 2 giornate ne prenderei 4..."
Immagine top news n.2 Joao Mario non ha più un posto alla Fiorentina. A gennaio può tornare alla Juventus
Immagine top news n.3 Harry Kane è in scadenza al 2027. Non ha l'accordo per il rinnovo con il Bayern Monaco
Immagine top news n.4 Marcus Thuram rinnova? Scadenza 2028, oggi non valuta la riduzione dell'ingaggio
Immagine top news n.5 Serse Cosmi, una vita in guerra: dal tormentone della Gialappa’s all'esonero con la Salernitana
Immagine top news n.6 Wiafe rivelazione nel Genoa di De Rossi: ci pensano Juve, Roma e... Nazionale italiana
Immagine top news n.7 E se avesse ragione Fabiani? Questa Lazio vale molto più di quanto è stata pagata
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Quando il Livorno disse no a Kane per prendere Innocent Emeghara
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina dell'Inter non è Lautaro. E non è merito di Zidane
Immagine news podcast n.2 Così il progetto non cresce: perché è l'ultima spiaggia per Runjaic all'Udinese
Immagine news podcast n.3 Douvikas è il centravanti perfetto. Ma lo è per il Como e per Fabregas
Immagine news podcast n.4 Progetto, modulo e giocatori: l'Inter rivoluzionerà tutto per l'Europa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il Milan di Amorim 3° ma con chance Scudetto? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 FIGC e la possibile candidatura di Adriano Galliani vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Valentini: "Elezioni FIGC, Lega Serie A spaccata ma tutto è nelle sue mani"
Serie A
Immagine box news Serie A Allegri: "Vergara ha 7-8 gol a campionato. Hojlund? Sta molto bene, non barcolla più al 60'"
Immagine box news Serie A Milan, arriva la conferma: Gila, Moreira e Rabiot saltano il Bologna
Immagine box news Serie A Condò: "Torino tra le squadre più piacevoli, il Como tra le big è quella che rischia di più"
Immagine box news Serie A MLS e mercato sono un ricordo: il Milan ritrova in Pulisic la sua stella a strisce (rossonere)
Immagine box news Serie A Juventus, Spalletti: "I giocatori non hanno chiesto il 3-5-2"
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la nona giornata di campionato
Serie B
Immagine box news Serie B La Carrarese verso l'Arezzo. Pagliuca: "Trasformiamo la rabbia di Palermo in energia"
Immagine box news Serie B Zanetti, il rimpianto: "Ho sbagliato la gestione del mercato invernale con l'Hellas, e mi son abbattuto"
Immagine box news Serie B Il Pisa il "nuovo Como"? L'ex Lucchesi: "Potrebbe. Con Comolli c'è volontà di ulteriore crescita"
Immagine box news Serie B E se il Mantova portasse bene ai colori biancocelesti? Dopo il ko, l'Entella spera di emulare la Lazio
Immagine box news Serie B Serie B, il programma della 9ª giornata: occhi su Pisa-Palermo. Sampdoria ad Ascoli
Immagine box news Serie B Serie B, Padova-Sudtirol: scontro diretto nel primo infrasettimanale stagionale
Serie C
Immagine box news Serie C Dalle squalifiche al presunto caso di razzismo in Trento-Juve NG: il giudice sportivo in Serie C
Immagine box news Serie C Picerno, trovato l'accordo con Salvo per la risoluzione del contratto: è addio
Immagine box news Serie C Salernitana, ma era davvero solo colpa di Cosmi? Dal club al ds, tutti sul banco degli imputati
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: tanto caos in atto, e a Salerno salta Cosmi
Immagine box news Serie C Mancava solo l'ufficialità, che è arrivata adesso: la Salernitana ha esonerato Cosmi
Immagine box news Serie C Zauli: "Il Perugia potrà dare fastidio alle big. Crotone? Manca la continuità di risultati"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Cagliari, Olimpico stregato per i sardi: giallorossi imbattuti da più di 10 anni
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Fiorentina: nerazzurri lanciatissimi, ma Vanoli cerca la svolta
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tutto su Taranto: prima l'Italdonne per la finale playoff mondiali, poi la Supercoppa Women
Immagine box news Calcio femminile Il Pallone d'Oro è terra di conquista per la Spagna e il Barcellona. Da sei edizioni di fila
Immagine box news Calcio femminile Putellas trionfa al Pallone d'Oro: la 'Reina' è tornata. E ora vuole vincere a Londra
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026: Putellas fa tris. Torna a trionfare dopo tre edizioni
Immagine box news Calcio femminile Pallone d'Oro 2026, Barcellona pigliatutto: è il miglior club femminile al mondo
Immagine box news Calcio femminile Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 L'ultimo passaggio del "Geniaccio", Paolo Doto e quel calcio che regalava gioia
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Bremer non può riprendere i compagni e Rabiot sì? Cosa ci sfugge?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
27 ottobre 1999, la Fiorentina espugna Wembley. Con un missile terra-aria di Batigol
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 9ª giornata
Sportissimo
Newsticker
06:22 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano