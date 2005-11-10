Pallone d’Oro 2026, anche la miglior portiera è del Barcellona: vince Cata Coll

Prosegue il trionfo del Barcellona nella serata del Pallone d’Oro, quantomeno nei premi collaterali a quello più importante. A livello femminile infatti il club catalano fa en plein aggiudicandosi con Cata Coll il premio Yashin come migliore portiera. La spagnola classe 2001 ha battuto Ann-Katrin Berger (Gotham Fc e Germania), Hannah Hampton (Chelsea e Inghilterra), Lorena (Kansas City Current e Brasile) e Ayaka Yamashita (Manchester City e Giappone).

Le parole di Cata Coll

"È un onore vincere questo premio e condividerlo con uno spagnolo. Grazie al Barça, al presidente Laporta, a Xavi Puig e alla nazionale per avermi insegnato a migliorare. - sono le parole di Cata Coll premiata col connazionale Unai Simon - Grazie alla mia famiglia e alle mie compagne di squadra perché senza di loro sarebbe impossibile essere qui. A tutte le portiere, non c'è regalo migliore che poter essere qui. Non c'è modo migliore per dirlo che 'Papà, grazie per essere qui'. Il premio porta il mio nome, ma appartiene alla mia famiglia, a Maiorca e ai miei compagni di squadra".