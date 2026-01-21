Atalanta, Scamacca: "Abbiamo creato tanto, loro sono stati più bravi a concretizzare"

L'attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro l’Athletic Bilbao perso per 2-3 e valido per la League Phase di Champions.

Il blackout ha sconvolto la vostra serata: cosa è successo e come te lo spieghi?

"Abbiamo avuto tante occasioni per fare il secondo gol e non le abbiamo sfruttate, loro hanno avuto due/tre mezze occasioni e sono stati più bravi di noi. Questa è la Champions e sicuramente dobbiamo imparare da questa sera".

Create tanto, però riuscite a fare pochi gol.

"Quando la squadra crea tanto e noi davanti non concretizziamo, anche noi abbiamo le nostre colpe. Gli altri sono stati più bravi".

Pensavate fosse più facile?

"Più facile no. Nel primo tempo siamo stati in controllo della gara, nel secondo siamo calati un po'fisicamente e non riuscivamo più a trovare le giocate che trovavamo nel primo tempo. Penso sia stato un po' un calo fisico".

C'è stato un allarme dopo l'ingresso di Sancet?

"Noi l'avevamo preparata con loro a 4, quindi eravamo pronti a questo cambio. Abbiamo avuto tante occasioni dove potevamo far meglio e purtroppo non le abbiamo sfruttate".