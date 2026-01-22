Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League
A una giornata dalla fine di Champions League ci sono già le prime due qualificate agli ottavi di finale. Si tratta di Arsenal e Bayern Monaco ormai certe di aver conquistato una delle prime otto posizioni in classifica. Per quanto riguarda le italiane invece Atalanta, Inter e Juventus si trovano sono ancora in corsa per entrare nelle prime otto, mentre il Napoli attualmente sarebbe eliminato occupando il 25° posto in graduatoria.
Classifica:
1. Arsenal 21, dr +18
2. Bayern Monaco 15, dr +13
3. Real Madrid 15, dr +11
4. Liverpool 15, dr +6
5. Tottenham 14, dr +8
6. PSG 13, dr +10
7 Newcastle 13, dr +10
8. Chelsea 13, dr +6
9. Barcellona 13, dr +5
10. Sporting CP 13, dr +5
11. Manchester City 13, dr +4
12. Atlético Madrid 13, dr +3
13. Atalanta 13, dr +1
14. Inter 12, dr +6
15. Juventus 12, dr +4
16. Borussia Dortmund 11, dr +4
17. Galatasaray 10, dr 0
18. Qarabağ 10, dr -2
19. Olympique Marsiglia 9, dr 0
20. Bayer Leverkusen 9, dr -4
21. Monaco 9, dr -6
22. PSV 8, dr +4
23. Athletic Bilbao 5, dr -4
24. Olympiacos 8, dr -5
25. Napoli 8, dr -5
26. Copenhagen 8, dr -6
27. Club Brugge 7, dr -5
28. Bodø/Glimt 6, dr -2
29. Benfica 6, dr -4
30 Pafos 6, dr -6
31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10
33. Ajax 6, dr -12
33. Eintracht Francoforte 4, dr -9
34. Slavia Praga 3, dr -11
35. Villarreal 2, dr -10
36. Kairat 1, dr -14
Confermate agli ottavi di finale: Arsenal, Bayern Monaco
Agli ottavi o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham
Eliminate: Eintracht Francoforte, Kairat Almaty, Slavia Praga, Villarreal
Champions League, settima giornata:
Inter – Arsenal 1-3
10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)
Copenaghen – Napoli 1-1
39' McTominay, 72' Larsson (C)
Real Madrid – Monaco 6-1
5' e 26' Mbappé, 51' Mastantuono, 55' aut. Kehrer, 63' Vinicius, 72' Teze (M), 81' Bellingham
Sporting – PSG 2-1
74' e 91' Suarez (S), 79' Kvaratskhelia (P)
Tottenham – Borussia Dortmund 2-0
14' Romero, 37' Solanke
Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0
2' Costinha, 45'+1 Taremi
Villarreal – Ajax 1-2
49' Oluwaseyi (V), 61' Gloukh (A), 90' Edvardsen (A)
Kairat Almaty – Bruges 1-4
32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)
Bodo/Glimt – Manchester City 3-1
22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki
Galatasaray-Atletico Madrid 1-1
4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)
Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2
4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)
Juventus-Benfica 2-0
55’ Thuram, 64’ McKennie
Atalanta-Athletic Club 2-3
16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)
Marsiglia-Liverpool 0-3
45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo
Slavia Praga-Barcellona 2-4
10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)
Bayern Monaco-Union SG 2-0
52’ e 55’ Kane
Chelsea-Pafos 1-0
77’ Caicedo
Newcastle-PSV Eindhoven 3-0
8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes
