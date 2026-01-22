Arsenal e Bayern già agli ottavi, Napoli a rischio. La classifica di Champions League

A una giornata dalla fine di Champions League ci sono già le prime due qualificate agli ottavi di finale. Si tratta di Arsenal e Bayern Monaco ormai certe di aver conquistato una delle prime otto posizioni in classifica. Per quanto riguarda le italiane invece Atalanta, Inter e Juventus si trovano sono ancora in corsa per entrare nelle prime otto, mentre il Napoli attualmente sarebbe eliminato occupando il 25° posto in graduatoria.

Classifica:

1. Arsenal 21, dr +18

2. Bayern Monaco 15, dr +13

3. Real Madrid 15, dr +11

4. Liverpool 15, dr +6

5. Tottenham 14, dr +8

6. PSG 13, dr +10

7 Newcastle 13, dr +10

8. Chelsea 13, dr +6

9. Barcellona 13, dr +5

10. Sporting CP 13, dr +5

11. Manchester City 13, dr +4

12. Atlético Madrid 13, dr +3

13. Atalanta 13, dr +1

14. Inter 12, dr +6

15. Juventus 12, dr +4

16. Borussia Dortmund 11, dr +4

17. Galatasaray 10, dr 0

18. Qarabağ 10, dr -2

19. Olympique Marsiglia 9, dr 0

20. Bayer Leverkusen 9, dr -4

21. Monaco 9, dr -6

22. PSV 8, dr +4

23. Athletic Bilbao 5, dr -4

24. Olympiacos 8, dr -5

25. Napoli 8, dr -5

26. Copenhagen 8, dr -6

27. Club Brugge 7, dr -5

28. Bodø/Glimt 6, dr -2

29. Benfica 6, dr -4

30 Pafos 6, dr -6

31. Union Saint-Gilloise 6, dr -10

33. Ajax 6, dr -12

33. Eintracht Francoforte 4, dr -9

34. Slavia Praga 3, dr -11

35. Villarreal 2, dr -10

36. Kairat 1, dr -14

Confermate agli ottavi di finale: Arsenal, Bayern Monaco

Agli ottavi o agli spareggi per la fase a eliminazione diretta: Atalanta, Atletico Madrid, Barcellona, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Newcastle, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham

Eliminate: Eintracht Francoforte, Kairat Almaty, Slavia Praga, Villarreal

Champions League, settima giornata:

Inter – Arsenal 1-3

10' e 31' Gabriel Jesus (A), 18' Sucic (I), 84' Gyokeres (A)

Copenaghen – Napoli 1-1

39' McTominay, 72' Larsson (C)

Real Madrid – Monaco 6-1

5' e 26' Mbappé, 51' Mastantuono, 55' aut. Kehrer, 63' Vinicius, 72' Teze (M), 81' Bellingham

Sporting – PSG 2-1

74' e 91' Suarez (S), 79' Kvaratskhelia (P)

Tottenham – Borussia Dortmund 2-0

14' Romero, 37' Solanke

Olympiacos – Bayer Leverkusen 2-0

2' Costinha, 45'+1 Taremi

Villarreal – Ajax 1-2

49' Oluwaseyi (V), 61' Gloukh (A), 90' Edvardsen (A)

Kairat Almaty – Bruges 1-4

32' Stankovic, 38' Vanaken, 74' Vermant, 84' Mechele, 92' Sadybekov (K)

Bodo/Glimt – Manchester City 3-1

22' e 25' Hogh, 58' Hauge, 60' Cherki

Galatasaray-Atletico Madrid 1-1

4’ Simeone (A), 20’ aut. Llorente (G)

Qarabag-Eintracht Francoforte 3-2

4’ e 80’ Duran (Q), 10’ Uzun (E), 78’ rig. Chaibi, 90’+4’ Mustafazada (Q)

Juventus-Benfica 2-0

55’ Thuram, 64’ McKennie

Atalanta-Athletic Club 2-3

16’ Scamacca (AT), 58’ Guruzeta (AC), 70’ Serrano (AC), 73’ Navarro (AC), 88’ Krstovic (AT)

Marsiglia-Liverpool 0-3

45’+1’ Szoboslai, 72’ Frimpong, 90’+3’ Gakpo

Slavia Praga-Barcellona 2-4

10’ Kusej (S), 34’ e 42’ Fermin (B), 44’ aut. Lewandowski (S), 63’ Dani Olmo (B), 71’ Lewandowski (B)

Bayern Monaco-Union SG 2-0

52’ e 55’ Kane

Chelsea-Pafos 1-0

77’ Caicedo

Newcastle-PSV Eindhoven 3-0

8’ Wissa, 30’ Gordon, 65’ Barnes