Atalanta, Scamacca e il sogno azzurro: "Playoff uno stimolo, ma focus qui a Bergamo"
L'attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-1 e valido per la 15^ giornata di Serie A.
Ti aspettavi di soffrire così?
"Sì, sapevamo che era una partita difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla, nel primo tempo potevamo farne altri due. Loro sono una squadra tosta, abbiamo continuato a spinger e l'abbiamo portata a casa".
Ora vi serve continuità?
"Cerchiamo sempre di fare il massimo, poi giocando tante partite attaccate ci sta un po' di stanchezza. Siamo sulla strada giusta".
Dovrete fare un po' a meno di Lookman?
"Chi giocherà al suo posto si farà trovare pronto e darà il massimo".
Il playoff per il Mondiale è uno stimolo in più?
"Assolutamente, ma io sono totalmente concentrato qui a Bergamo. Abbiamo tanti obiettivi".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.