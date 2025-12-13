Atalanta, Scamacca e il sogno azzurro: "Playoff uno stimolo, ma focus qui a Bergamo"

L'attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Cagliari vinto per 2-1 e valido per la 15^ giornata di Serie A.

Ti aspettavi di soffrire così?

"Sì, sapevamo che era una partita difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla, nel primo tempo potevamo farne altri due. Loro sono una squadra tosta, abbiamo continuato a spinger e l'abbiamo portata a casa".

Ora vi serve continuità?

"Cerchiamo sempre di fare il massimo, poi giocando tante partite attaccate ci sta un po' di stanchezza. Siamo sulla strada giusta".

Dovrete fare un po' a meno di Lookman?

"Chi giocherà al suo posto si farà trovare pronto e darà il massimo".

Il playoff per il Mondiale è uno stimolo in più?

"Assolutamente, ma io sono totalmente concentrato qui a Bergamo. Abbiamo tanti obiettivi".