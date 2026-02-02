TMW Atalanta, seconda offerta dalla Polonia per Moustapha Cisse. Rifiuto dei nerazzurri

Il Radomiak Radom ha inviato una seconda offerta per Moustapha Cisse. L'attaccante è di proprietà dell'Atalanta - spesso utilizzato in Under 23 - un gol e tre assist in totale - e ieri non à sceso in campo contro il Benevento a causa della squalifica che lo fermerà per un altro turno, comminatagli dopo l'espulsione contro la Salernitana del 18 gennaio.

I nerazzurri hanno però rifiutato la proposta che era a titolo definitivo. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per capire se sarà possibile sbloccare la situazione, oppure se l'Atalanta continuerà a fare muro.

Dopo il primo gol in Serie A, nel febbraio del 2022 al Bologna, Cissè era balzato agli onori delle cronache per la sua storia particolare. “Sono contento di aiutare la squadra. È una cosa emozionante per me, perché finora non posso credere che qualcuno come me alla prima partita in Serie A segna e ti fa vincere. Questa cosa mi fa piacere. Tutti mi dicono che è un bel gol, ma è il frutto del lavoro che facciamo qui. È importante ringraziare la società. A Lecce io guardavo l’Atalanta in tv. Quando mi dissero che il direttore era venuto per vedermi pensavo mi prendessero in giro. Per me il calcio era solo per divertimento. Poi mi chiamarono per dirmi che l’Atalanta voleva farmi fare un provino e ora mi ritrovo qui. Non trovo le parole per descrivere le emozioni“.