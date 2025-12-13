Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0
Il Catanzaro continua il suo momento positivo e conquista la terza vittoria consecutiva, superando di misura l’Avellino per 1-0 allo stadio “Nicola Ceravolo”, nella 16ª giornata di Serie B 2025/26.
Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, chiuso sullo 0-0, i giallorossi alzano il ritmo nella ripresa e trovano il gol decisivo di Cissé. L’Avellino prova a reagire, ma fatica a trovare spazi contro una difesa attenta e ben organizzata. La squadra di Aquilani controlla il finale senza correre particolari rischi e porta a casa tre punti pesantissimi che confermano l’ottimo stato di forma e la solidità del gruppo.
SERIE B, 16ª GIORNATA
Palermo-Sampdoria 1-0
29' Le Douaron
Juve Stabia-Empoli 2-0
12' Giorgini, 63' Carissoni
Reggiana-Padova 1-2
36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)
Spezia-Modena 0-2
5' Nieling. 90' Gliozzi
Sudtirol-Bari 0-0
Venezia-Monza 2-0
49' Kike Perez, 56' rig. Adorante
Catanzaro-Avellino 1-0
53' Cissé
Sabato 13 dicembre
Ore 19.30 - Cesena-Mantova
Domenica 14 dicembre
Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella
Ore 17.15 - Pescara-Frosinone
CLASSIFICA
Frosinone 31
Monza 31*
Venezia 29*
Palermo 29*
Modena 29*
Cesena 27
Catanzaro 25*
Juve Stabia 22*
Padova 21*
Empoli 20*
Reggiana 20*
Avellino 20 *
Carrarese 16
Bari 16*
Südtirol 15*
Virtus Entella 15
Spezia 14*
Mantova 14
Sampdoria 13*
Pescara 10
* una gara in più