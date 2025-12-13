Serie B, terza vittoria di fila per il Catanzaro: Avellino battuto 1-0

Il Catanzaro continua il suo momento positivo e conquista la terza vittoria consecutiva, superando di misura l’Avellino per 1-0 allo stadio “Nicola Ceravolo”, nella 16ª giornata di Serie B 2025/26.

Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, chiuso sullo 0-0, i giallorossi alzano il ritmo nella ripresa e trovano il gol decisivo di Cissé. L’Avellino prova a reagire, ma fatica a trovare spazi contro una difesa attenta e ben organizzata. La squadra di Aquilani controlla il finale senza correre particolari rischi e porta a casa tre punti pesantissimi che confermano l’ottimo stato di forma e la solidità del gruppo.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Sabato 13 dicembre

Ore 19.30 - Cesena-Mantova

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31*

Venezia 29*

Palermo 29*

Modena 29*

Cesena 27

Catanzaro 25*

Juve Stabia 22*

Padova 21*

Empoli 20*

Reggiana 20*

Avellino 20 *

Carrarese 16

Bari 16*

Südtirol 15*

Virtus Entella 15

Spezia 14*

Mantova 14

Sampdoria 13*

Pescara 10

* una gara in più