TMW Atalanta subito in campo dopo il ko di Verona. Ancora lavoro sul campo per Bakker

L'Atalanta è tornata a lavorare sul campo subito nella giornata di oggi, dopo essere rientrato dalla trasferta di Verona di ieri sera in cui la Dea si è dovuta arrendere per 3-1 contro i padroni di casa dell'Hellas.

Nella tarda mattinata di oggi, all'Atalanta Training Center di Zingonia, si è svolto un allenamento collettivo, con il terzino Mitchel Bakker, di rientro da un problematico infortunio, che ha lavorato da solo sul campo. Ancora terapie invece per Kamaldeen Sulemana, anch'egli ai box.

Domani sarà per l'Atalanta la vigilia della grande sfida di martedì sera in Champions League contro il Chelsea di Maresca. Nel pomeriggio, alle ore 16, i nerazzurri svolgeranno una seduta di allenamento che sarà aperta agli organi di informazione nel quarto d'ora inaugurale. Più tardi, in serata (alle ore 20:00, per la precisione) poi la consueta conferenza stampa di presentazioni con mister Palladino e, assieme a lui, De Ketelaere.