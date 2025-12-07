Lazio-Bologna 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (1' st Lazzari); Guendouzi, Cataldi (30' st Dele-Bashiru), Basic (35' st Patric); Isaksen (1' st Cancellieri), Castellanos (15' st Noslin), Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Vecino, Pedro, Dia, Belahyane, Provstgaard. All.: Sarri
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale (39' De Silvestri), Juan Miranda; Moro (19' st Ferguson), Pobega; Orsolini (19' st Bernardeschi), Odgaard, Cambiaghi (19' st Rowe); Castro (37' st Dallinga). A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Immobile, Lykogiannis, Lucumì, Dominguez, Sulemana, Fabbian. All.: Italiano
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 38' Isaksen (L), 40' Odgaard (B)
Ammoniti: Nuno Tavares (L), Moro (B), Cambiaghi (B), Lazzari (L), Juan Miranda (B).
Note: espulso Gila (L)