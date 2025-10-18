Pisa-Hellas Verona 0-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Pisa (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris (20’ st Cuadrado), Akinsanmiro, Aebischer, Marin (20’ st Piccinini), Angori (20’ st Bonfanti); Moreo (34’ st Tramoni), Nzola. A disp.: Scuffet, Nicolas, Coppola, Denoon, Calabresi, Lorran, Vural, Hojholt, Buffon, Meister. All.: Gilardino
Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Cham (16’ st Belghali), Serdar (40’ st Santiago), Gagliardini, Bernede (16’ st Akpa-Akpro), Frese; Giovane (22’ st Mosquera), Orban (22’ st Sarr). A disp.: Perilli, Castagnini, Ebosse, Slotsager, Bradaric, Niasse, Kastanos, Harroui, Ajayi, Mosquera, Sarr. All.: Zanetti
Arbitro: Guida
Ammoniti: Akinsanmiro (P), Piccinini (P), Canestrelli (P), Tramoni (P), Frese (H), Nunez (H).