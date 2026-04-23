Juventus, fari su Bernasconi per la fascia sinistra: contatti con l'agente del laterale

Caccia a un esterno mancino per la Juventus. Ai primi posti della lista, secondo quanto riferito da Tuttosport, c’è Lorenzo Bernasconi, uno dei nomi che alla Continassa stanno seguendo con maggiore continuità. Non è un interesse recente, anzi: il classe 2003 era addirittura già monitorato ai tempi della Serie C, ma negli ultimi mesi il dossier sarebbe stato riaperto e aggiornato, con contatti anche con il suo agente Roberto De Fanti.

La variabile è doppia. Da un lato il futuro di Andrea Cambiaso, finito nel mirino del Barcellona e di altri club internazionali: la sua cessione definirebbe le strategie bianconere, anche se non è un aspetto cruciale. Dall’altro la concorrenza sul mercato e le idee dell’Atalanta, perché su Bernasconi si era mossa in anticipo la Roma. A gennaio il tentativo è stato concreto: circa 15 milioni più bonus. La Dea ha chiuso subito la porta, senza margini di trattativa, blindando il giocatore con un contratto fino al 2030 e adeguamento di stipendio.

La Juventus però non ha smesso di seguirlo: anche ieri, in semifinale di Coppa Italia con la Lazio, emissari bianconeri hanno monitorato il giocatore, peraltro uscito dolorante dalla New Balance Arena. Per aprire una trattativa serviranno almeno 25 milioni di euro, forse di più se - come è molto probabile - a giugno arriverà anche il suggello della chiamata di Silvio Baldini (attuale ct ad interim che l’ha già avuto in Under 21) nella Nazionale maggiore.